כאב ראש לנתניהו: 2 ח"כים מהליכוד מאיימים לפרוש

שני חברי כנסת ממפלגת הליכוד שוקלים לפרוש מההתמודדות בפריימריז במחאה על השריונים שהעניק היו"ר בנימין נתניהו לשרים ישראל כ"ץ, חיים כץ וגדעון סער, כך דווח הערב (שלישי) בכאן חדשות.

נזכיר כי הליכוד הודיע הלילה כי מזכירות המפלגה תתבקש לאשר את הצבתם ברשימה של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער ויו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ.

שלושת השרים צפויים לקבל את מקומם ברשימה ללא צורך בהתמודדות בפריימריז, כאשר אישור הצבתם צפוי להיעשות במקביל להצגת המועמדים החדשים שראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו יבקש לשריין.

במפלגה טוענים כי ישראל כ"ץ היה צפוי ממילא להתברג במקום גבוה בפריימריז. בנוסף ציינו כי בית הדין של הליכוד קבע שיש להבטיח את מקומו ברשימה, כדי לאפשר לו להתמקד בתקופה הנוכחית בתפקידו כשר הביטחון ולא בניהול קמפיין פוליטי פנימי.