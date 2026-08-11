הליכוד לבן גביר: הממשלה פתוחה למפלגות "לא מטורללות"

עימות בתוך גוש הימין מחריף: דובר הליכוד הגיב היום (שלישי) למתקפה של עוצמה יהודית בעקבות סלוגן הבחירות של המפלגה, והבהיר כי הממשלה הבאה תתבסס על הקואליציה הנוכחית, אך תהיה פתוחה לצירופן של מפלגות ציוניות נוספות.

"תרשו לי להרגיע אתכם, החבר שלי ושר הבל״מ איתמר בן גביר לא באמת מוטרד", פתח דובר הליכוד את דבריו. לטענתו, יו"ר עוצמה יהודית מבין היטב את משמעות סלוגן הבחירות ואת הכוונה העומדת מאחוריו.

"הוא יודע שהמשמעות של הסלוגן הזה היא ממשלה המושתתת על הקואליציה הנוכחית ותהיה פתוחה לקבל מפלגות ציוניות ולא מטורללות אחרות בנוסף", אמר.

מדובר בהבהרה שלפיה בליכוד מתכוונים לשמר את המפלגות המרכיבות את הממשלה הנוכחית כבסיס לקואליציה הבאה, אך אינם שוללים צירוף של מפלגות נוספות לאחר הבחירות.

"אין שום סיכוי שנחליף חרם בחרם"

דובר הליכוד הוסיף כי המפלגה אינה מתכוונת להחרים מראש גורמים פוליטיים נוספים, גם אם הם עצמם הטילו בעבר חרם על הליכוד או על שותפיו.

"הוא יודע שאין שום סיכוי שנחליף חרם בחרם", אמר. לאחר מכן עקץ את בן גביר וטען כי המתקפה נובעת מצורכי מערכת הבחירות: "אבל איתמר בקמפיין וזה בסדר, אנחנו מבינים".

התגובה החריפה מגיעה לאחר שעוצמה יהודית טענה כי סלוגן הליכוד מעיד על כוונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ממשלה עם גדי איזנקוט.

"סלוגן הליכוד מטריד מאוד ומשקף את כוונת ראש הממשלה להקים ממשלה עם איזנקוט", אמרו בעוצמה יהודית. במפלגה הזהירו כי "ממשלת אחדות עם איזנקוט תהיה קבורה לרפורמה המשפטית, וניצחון מוחלט לגלי בהרב-מיארה ויצחק עמית".