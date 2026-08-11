"המוות לא היה אופציה מבחינתו": מתן בירנשטוק נפרד מאחיו הראל 

ימים לאחר נפילתו של רס"ן הראל בירנשטוק הי"ד בקרב בדרום לבנון, אחיו מתן מספר בריאיון מיוחד ל"סרוגים" על אחיו, הראל: האח הבכור שהיה גאוות המשפחה, המפקד שהיה עסוק ללא הפסקה ברווחת חייליו, והאיש שהיה מסוגל להפוך כל מפגש משפחתי לחגיגה.

"אנחנו עדיין מתקשים לקבל את הבשורה, לעכל את אובדן החיים, את העובדה שהראל איננו"

אלא שמתוך ימי ההלוויה והשבעה, דווקא דבר אחד הצליח להפתיע את מתן, העובדה ששום דבר לא הפתיע אותו.

"מה שהפתיע אותי זה ששום דבר לא הפתיע אותי" הוא אומר "הסיפורים והחוויות שכולם סיפרו עליו מאוד מאוד דומים. המשפחה, החברים, המכרים, האנשים בעבודה והחיילים כולם מדברים על אותו בן אדם".

"הראל היה אותו הראל, בין אם מדובר בחיילים, בקולגות בעבודה, באחים שלו או בהורים שלו. זה אותו בן אדם".

רוקד עם החיילים בדיוק כמו בבית

אחד הדברים שנחרטו אצל מתן הוא סרטון שבו נראה הראל רוקד עם חייליו.

"ראיתי סרטונים שלו רוקד עם חיילים שלו מהפלוגה. הוא המ"פ, ובכל זאת ראיתי אותו רוקד איתם בדיוק כמו שהוא רוקד איתנו בבית".

לצד המפקד השקול והאחראי היה אדם שאהב לצחוק, להרים את האווירה ולא לקחת את עצמו ברצינות.

"הראל היה איש קורע. הוא היה באמת איש מצחיק ברמות. הוא היה מסמר הערב, איש של אנשים. תמיד היה כיף לידו, תמיד היה מצחיק, תמיד מרים את האווירה" וגם בבית הוא היה מוקד של שמחה "כל האחיינים מתו עליו. הוא היה דוד מדהים. והוא היה האור שלנו".

גאוות המשפחה

כשנשאל על זיכרון אחד מתקופת הילדות, מתן חוזר דווקא לרגע שבו הראל לבש לראשונה את מדי צה"ל.

"הוא היה הראשון בכל המסגרות במשפחה. הוא היה ממש גאוות המשפחה".

מתן מספר שבהשבעה הראשונה, זמן קצר לאחר תחילת הטירונות. "עברנו אחר כך עוד כל כך הרבה השבעות וטקסים צבאיים, אבל ההתרגשות שהייתה במשפחה בהשבעה של הראל - זה היה כמו לפני חתונה או איזה אירוע משפחתי רציני באמת".

גם עבור מתן עצמו הראל היה הרבה יותר מאח גדול. ביניהם הפרידו שמונה שנים, ומתן מספר כי בילדותו העריץ אותו מאוד.

מתקשר למעסיקים של החיילים

מאחורי דמותו של המפקד, מתאר מתן אדם שהיה עסוק קודם כל באנשים.

"הראל היה מאוד מאוד למען עם ישראל, ורוב העיסוק שלו בסוף היה עם האנשים. הוא דאג לרווחת החיילים ולדעת שיש להם מה שהם רוצים ושהם יכולים להשלים את המשימות שלהם".