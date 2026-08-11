דיווח: ישראל חשפה איום מאיראן על טראמפ

טילים איראניים ( Matyas Rehak / שאטרסטוק )

לאחר שהבוקר (שלישי) נחשפו פרטים חדשים נחשפים על מבצע חשאי שביצעו האמריקנים כדי להוציא את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מטורקיה, כעת דווח בוול סטריט ג'ורנל, פרטים חדשים על תרגיל ההטעיה.

על פי הדיווח ישראל עדכנה את ממשל טראמפ במודיעין אשר כלל איום איראני להשתמש בטילי כתף נגד מטוסים כדי לפגוע באייר פורס 1 - וזה מה שהוביל את הנשיא טראמפ לבצע את פעולת ההסחה באמצעות משאית קייטרינג טורקי, ומטוס צבאי. נזכיר כי המבצע התרחש ב-8 ביולי, בתום פסגת נאט"ו באנקרה ובצל חידוש התקיפות האמריקניות נגד איראן יום קודם לכן. מידע שהגיע לגורמי המודיעין האמריקניים הצביע, לפי הדיווח, על סכנה ממשית לנשיא.

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בשירות החשאי החליטו שלא להסתפק בשינוי מסלול או בתגבור האבטחה, אלא לייצר מצג שלפיו טראמפ המריא במטוס הנשיאותי הרגיל, בזמן שבפועל הוא הוצא מטורקיה בדרך אחרת.

עלה לאייר פורס 1 ויצא מהצד השני, המבצע החל לעיני המצלמות באופן שגרתי לחלוטין. טראמפ הגיע לנמל התעופה באנקרה, צעד על השטיח האדום ועלה במדרגות אל מטוס האייר פורס 1, תוך שהוא מנופף לעיתונאים ולצלמים במקום.

אלא שזמן קצר לאחר שנעלם בתוך המטוס החל החלק החשאי של המבצע. טראמפ וכמה מאנשי צוותו הועברו אל פתח בצדו השני של המטוס, הרחק מעיני התקשורת. משאית קייטרינג שהוצמדה למטוס שימשה להסתרתם, והנשיא הועבר באמצעותה מהמטוס מבלי שהנוכחים באזור הבחינו במתרחש.

משם הועברה הפמליה למטוס צבאי מסוג C-32A, גרסה מותאמת של בואינג 757, שהמתין בקרבת מקום. המטוס המריא תחת אות קריאה צבאי רגיל והוביל את טראמפ לבריטניה.

בינתיים, האייר פורס 1 המריא אף הוא, רק שהפעם הנשיא כלל לא היה בתוכו.

לפי הפרסום, רמת החשאיות הייתה כה גבוהה עד שגם עיתונאים וחלק מאנשי הבית הלבן שטסו באייר פורס 1 סברו שטראמפ נמצא איתם. במהלך הטיסה הם התבקשו להשאיר את תריסי החלונות סגורים.

במקביל, נתוני מעקב אחר המטוס הראו כי מערכת הזיהוי האלקטרונית שלו הופעלה רק כאשר הגיע לאזור הים השחור.

המטרה הייתה, על פי הדיווח, לשמור ככל האפשר על הרושם שהנשיא נמצא במטוס המוכר והבולט, בזמן שהוא כבר עשה את דרכו ליעדו במטוס החלופי.