היה יכול להגמר רע: אירוע חמור בעזה

תקרית חריגה שאירעה לאחרונה ברצועת עזה נחשפה הערב (שלישי) בחדשות 12: לוחמים זיהו פעילות של מחבלים שהעלתה חשש כי הם נערכים לחצות את הקו הצהוב, ביקשו אישור לתקוף, אך בקשתם לא אושרה.

בעקבות הפעילות החריגה העלו בצה״ל את הכוננות והקפיצו כוחות לגדר. לוחמים שנכחו בתקרית סיפרו כי ביקשו אישור לתקוף באזור, כדי שלא להיות מופתעים בידי המחבלים וכדי לשמר את ההרתעה.

אלא שבצה״ל העדיפו להישאר בכוננות גבוהה ולהתמקד בהגנה. לפי הדיווח, בצבא הסבירו כי לא זוהה ״משהו ספציפי לתקוף״, ולכן הוחלט שלא לפתוח באש.

קצין שנכח בשטח מתח ביקורת חריפה על ההחלטה ואמר לחדשות 12: ״אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף, ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא״.

התקרית התרחשה ברקע המחלוקת סביב יישום תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה. מוקדם יותר אמר גורם ישראלי ל-N12 כי ארצות הברית מפעילה לחץ כבד על ישראל להתקדם עם התוכנית, אך בישראל מנסים לבלום את המהלך.

״ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות״, אמר הגורם. לדבריו, התקיימו שיחות קשות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין גורמים בממשל האמריקני, ובסופן הטיל נתניהו וטו על המהלך. ״המסר שהועבר הוא חד: אנחנו מתנגדים ל-15 הנקודות״, הוסיף.

מנגד, גורמים במועצת השלום טענו כי ישראל כבר מקיימת בפועל את השלב הבא בתוכנית, אף שהיא שוללת אותה בפומבי. לדבריהם, החיסולים הופסקו, הפסקת האש נשמרת וצה״ל ניצב על הקו הצהוב המקורי ומחזיק בשליטה ב-53% משטח הרצועה.

״נוצר מצב אבסורדי: בפועל ישראל מקיימת את המסמך אבל כלפי חוץ שוללים אותו״, טענו הגורמים. לדבריהם, ישראל משלמת מחיר כפול, משום שהיא פועלת על פי המתווה, אך אינה זוכה להכרה שתאפשר לה לפעול נגד חמאס במקרה של הפרות.

תגובת דובר צה"ל:

במהלך פעילות כוחות צה״ל במרחב הקו הצהוב, הושארו מספר צינורות פלסטיק המיועדים לפעילות הנדסית.

הכוחות זיהו מספר חשודים מתקרבים וביצעו ירי להרחקה, לא זוהתה פגיעה. החשודים גנבו מספר צינורות, האירוע תוחקר והופקו הלקחים.

כל התקרבות לקו הצהוב נענית בירי להרחקה לעבר החשודים בהתאם להוראות הפתיחה באש.