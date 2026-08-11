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חדשות פוליטי מדיני

אופס: יועצו של נתניהו חשף פרט סודי?

יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, התייחס היום לראשונה לחשיפה הדרמטית בנוגע למדינות המוסלמיות וחשף פרט סודי

20:26
5 תגובות
יונתן אוריך ((צילום: יונתן שאול\פלאש 90))

יועצו של נתניהו, יונתן אוריך, התייחס היום (שלישי) לדיווח הדרמטי לפני מספר ימים, לפיו מדינה מוסלמית ייעצה למדינה מוסלמית אחרת, לעשות הסכם שלום כעת עם ישראל, ולפתוח במלחמה כשנוח לה יותר.

הדיון החל כאשר איציק אלרוב כתב: "‏שומע שנתניהו מדליף נגד 'מדינה במזרח התיכון' (מצרים) כדי להכתים קצת את שמה בעיני הציבור, בגלל כל ענייני קטאר שדבקו בו ובלשכתו.

הוא רק שוכח שהוא עם טון של חמאה על הראש, כי אם מצרים מסוכנת לביטחון המדינה - למה הוא אישר לגרמנים למכור צוללות תקיפה למצרים, ועוד הסתיר את האישור הזה מהרמטכ"ל ומשר הביטחון? כשתיבת הפנדורה הזו תיפתח, פרשיית קטאר והיועצים תחוויר לעומת הפרשה המטורפת הזו".

אוריך מצידו השיב: "לא מדובר במצרים".

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אורנה
לפני 3 שעות

בעבר היו פה מנהיגים עם אחריות לאומית,היום הלשכה מוקפת בעבריינים שמדליפים סודות מדינה! איבדתם כל מצפון ובושה,תעיפו את היועצים המופקרים האלה הביתה
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