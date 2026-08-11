אופס: יועצו של נתניהו חשף פרט סודי?

יועצו של נתניהו, יונתן אוריך, התייחס היום (שלישי) לדיווח הדרמטי לפני מספר ימים, לפיו מדינה מוסלמית ייעצה למדינה מוסלמית אחרת, לעשות הסכם שלום כעת עם ישראל, ולפתוח במלחמה כשנוח לה יותר.

הדיון החל כאשר איציק אלרוב כתב: "‏שומע שנתניהו מדליף נגד 'מדינה במזרח התיכון' (מצרים) כדי להכתים קצת את שמה בעיני הציבור, בגלל כל ענייני קטאר שדבקו בו ובלשכתו.

הוא רק שוכח שהוא עם טון של חמאה על הראש, כי אם מצרים מסוכנת לביטחון המדינה - למה הוא אישר לגרמנים למכור צוללות תקיפה למצרים, ועוד הסתיר את האישור הזה מהרמטכ"ל ומשר הביטחון? כשתיבת הפנדורה הזו תיפתח, פרשיית קטאר והיועצים תחוויר לעומת הפרשה המטורפת הזו".

אוריך מצידו השיב: "לא מדובר במצרים".