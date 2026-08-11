מיכל וולדיגר: "לא יכול להיות ש-1,000 תלמידים יהיו בני ערובה"

חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תושבת גבעת שמואל ולשעבר חברת מועצת העיר, מתייחסת למשבר המתמשך סביב ישיבת בני עקיבא בעיר, ומחריפה את הביקורת על התנהלות העירייה וראש העיר יוסי ברודני.

בשיחה ל"סרוגים" מדגישה וולדיגר כי מבחינתה השאלה המרכזית אינה מי צודק במחלוקת המשפטית והנדל"נית בין העירייה לבין מרכז ישיבות בני עקיבא, אלא המחיר שמשלמים התלמידים והצוות החינוכי.

"ברגע שהמחלוקת עלולה והורסת מוסד כזה יקר, פה צריך לעצור. כי באמצע יש 1,075 תלמידים, משפחות רבות וצוות חינוכי שסופגים את המחירים של המחלוקת".

"לא ברוגז ולא אגו - יש פה תלמידים"

וולדיגר מדגישה כי מדובר במוסד חינוכי משמעותי במיוחד עבור העיר.

"לא ראוי, לא נכון לפרק מוסד כזה משמעותי בן לילה בגלל איזו מחלוקת נקודתית כזו או אחרת" היא מוסיפה "משהו שבונים עשרות שנים - אל תהרוס ביום".

בהתייחסות ישירה למשבר לקראת פתיחת שנת הלימודים, קוראת וולדיגר לכל הצדדים לעצור את העימות. "מנהיגות בעיניי נבחנת ביכולת לעצור בזמן, להניח בצד את האגו ולזכור מה באמת חשוב: התלמידים, הישיבה, ולטפל בזה".

לדבריה, האחריות המיידית מוטלת על ראש העיר: "הכוח כרגע הוא בידיו של ראש העיר ולא של אף אחד אחר. טפל בזה, תפתח את שנת הלימודים כמו שצריך".

"גבעת שמואל היא לא תחנת מעבר בדרך לכנסת"

וולדיגר גם חוזרת על הביקורת שהשמיעה בעבר ביחס לעיסוקו הפוליטי של ברודני בזירה הארצית.

"יש לך פה עיר, תנהל את העיר" היא אומרת "אני מאחלת לו את כל הטוב שבעולם, אבל כרגע אתה ראש עיר, תנהל את העיר בצורה נאותה".

היא מוסיפה: "העיר צריכה ראש עיר שיטפל בה 24/7, 365 יום בשנה, ולא יתעסק בריצה לכנסת".