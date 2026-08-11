מפתיע? גלעד ארדן חושף את שם המפלגה שלו

שגריר ישראל באו"ם לשעבר, גלעד ארדן, הודיע היום במהלך השקת הצטרפותה של ח"כ עליזה בלוך למפלגת הימין החדשה בראשותו, כי המפלגה תיקרא מפלגת האחדות. הסלוגן של המפלגה הוא "ימין אמיתי. גיוס אמיתי".

בדבריו אמר ארדן: "אני גאה להכריז כאן, בבית שמש: שמה של המפלגה שלנו הוא – “האחדות”. מפלגת האחדות. לא כי אנחנו מסכימים על הכול. אלא כי אין לנו ברירה אחרת. האחדות היא גיוס של כולם. האחדות היא אחריות משותפת. האחדות היא הדרך שלנו, האחדות היא ההתחייבות שלנו, האחדות - היא השם שלנו! ועליה נילחם ללא פשרות!".