האזהרה: העמדת מחבלי הנוח'בה לדין תתעכב בשנתיים

מחבלי נוחבה ( (צילום: דוברות שב"ס) )

הפרקליטות הצבאית הזהירה היום (שלישי) את משרד המשפטים כי העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה עלולה להתעכב בשנתיים לפחות, אם צוות הפרקליטים המטפל בתיקי 7 באוקטובר לא יועבר לאחריותה. כך פרסם אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

לפי הפרסום, לדרג המדיני ולכנסת הוצג לוח זמנים שלפיו יהיה אפשר להגיש את כתבי האישום הראשונים נגד מחבלי הנוח'בה כבר בינואר 2027. אלא שכעת מתברר כי העמידה ביעד תלויה בהמשך עבודתו של הצוות שהוקם לצורך הטיפול בתיקים. מדובר בצוות המונה 20 פרקליטים, המטפל בחומרים שנאספו במסגרת תיקי 7 באוקטובר. כיום הצוות פועל במסגרת משרד המשפטים, ובפרקליטות הצבאית דורשים כי הפרקליטים יעברו אליה כדי שיוכלו להמשיך לקדם את ההליכים המשפטיים. "הררי חומר חסרי תקדים" בפרקליטות הצבאית הבהירו למשרד המשפטים כי ללא העברת הצוות, לא יהיה אפשר להגיש את כתבי האישום במועד שהוצג לדרג המדיני ולחברי הכנסת.

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על פי האזהרה שהועברה, אם 20 הפרקליטים לא יעברו ממשרד המשפטים לפרקליטות הצבאית, ההליך כולו יתעכב לכל הפחות בשנתיים. משמעות הדבר היא דחייה ניכרת בהעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה.

הקושי המרכזי שעליו הצביעו בפרקליטות הצבאית הוא היקף החומרים בתיקים. לפי הפרסום, מדובר ב"הררי חומר חסרי תקדים", המחייבים עבודת הכנה ממושכת של צוות גדול ומיומן לפני שניתן יהיה לגבש ולהגיש את כתבי האישום.