אבוטבול לבן גביר: "הדבר עלול לעלות בחיי אדם"

ח"כ משה אבוטבול שיגר היום (שלישי) מכתב דחוף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות העברתו של משה שטיינר מיחידת להב 433 לידי המשטרה הצבאית ומעצרו לאחר שמסר עדות.

אבוטבול טען במכתבו כי התנהלות המשטרה בפרשה מהווה "חציית קו אדום והפרה חמורה של התחייבות המפכ"ל לציבור החרדי". העתקים מהמכתב נשלחו גם למפכ"ל המשטרה ולשר המשפטים.

חבר הכנסת הזהיר כי המקרה עלול לפגוע באמון הציבור החרדי במשטרה ולגרום לאזרחים להימנע ממסירת מידע או מהגשת תלונות. "אם התנהלות זו תימשך, אזרחים חרדים יימנעו מפנייה למשטרה ומדיווח על פשיעה, דבר שעלול חלילה לעלות בחיי אדם", כתב אבוטבול.

הגיע למסור עדות ונעצר בידי המשטרה הצבאית

משה שטיינר, בן 21 מבני ברק, למד בעבר בישיבת מיר ברכפלד וכיום לומד בישיבה ביישוב בית מאיר. הוא קרוב משפחתו של ראש ישיבת מיר, הרב אליעזר יהודה פינקל.

בלילה שלפני שהתייצב ביחידה סיפר שטיינר כי זומן ללהב 433 בטענה שלפיה הוא חשוד בריגול עבור איראן. בעקבות הדברים הוא אף התייעץ עם עורך דין לפני הגעתו למשרדי היחידה.

אלא שבפועל, עם הגעתו ללהב 433 התבקש שטיינר למסור עדות במסגרת אחת הפרשות הנחקרות ביחידה. בתום מסירת העדות הוביל אותו שוטר לחניון, שם המתינו לו אנשי המשטרה הצבאית ועצרו אותו.

בהמשך הועמד שטיינר לדין ונגזרו עליו 20 ימי מחבוש. עו"ד מנחם שטאובר הצטרף לטיפול בעניינו ופועל כעת עבורו.

בעקבות הפרסום על נסיבות המעצר פנה אבוטבול לבן גביר בדרישה להתערב בפרשה. עיקר טענתו היא כי שימוש בזימון משטרתי לצורך העברת אזרח למשטרה הצבאית ירתיע אנשים מהתייצבות בתחנות המשטרה גם כאשר הם נדרשים למסור עדות או לדווח על עבירה.