אבישי גרינצייג בהלם: נתניהו משקר בצורה בוטה

כתב המשפט אבישי גרינצייג, חשף מוקדם יותר היום (שלישי) את הנימוקים שהוצגו על ידי יועמ״ש הליכוד בומבך ומנכ״ל הליכוד שרן בפני בית הדין של הליכוד כדי להעניק לשר הביטחון ישראל כ״ץ שריון ולפטור אותו מחובת פריימריז.

בנוגע לשריון של חיים כץ תירץ נתניהו: "תרומתו רבת השנים של השר חיים כץ לתנועה ולמדינה, ניסיונו הציבורי והתנועתי, תקופת חברותו הארוכה בליכוד והיותו מן הדמויות הוותיקות והמנוסות בהנהגת התנועה - כל אלה היו שיקולים עניינים שעמדו ביסוד החלטתו של יו"ר התנועה וראש הממשלה להציע לחיים כץ להיכלל בין המועמדים לשריון ברשימת הליכוד לכנסת ה-26".

גרינצייג עקץ את נתניהו וכתב: "אמין. שום קשר לכך שכץ הוא יו״ר ועדת חוקה של הליכוד שתפר עבור ביבי את אישור השריונים".

עוד הוא הוסיף: "מעריך את האומץ של ראש הממשלה לשקר בצורה כל כך בוטה בסעיף 26".