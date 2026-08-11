אחרי 17 שנות נתק: חודש הקשר עם ונצואלה

דגל ונצואלה עם דגל ישראל ( צילום: שאטרסטוק )

ישראל וונצואלה סיכמו היום (שלישי) על חידוש היחסים הקונסולריים ביניהן, 17 שנים לאחר שנותקו היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. ההסכמות הושגו בעקבות שיחות שקיימו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של ונצואלה פליקס פלאסנסיה.

במסגרת השיחות, שהתקיימו במהלך השבועות והימים האחרונים, סיכמו שני שרי החוץ על הקמת מנגנון תיאום רשמי שיאפשר להעניק שירותים קונסולריים לאזרחי ישראל ולתושבי ונצואלה. המהלך אינו מהווה בשלב זה חידוש מלא של היחסים הדיפלומטיים, אך הוא יוצר לראשונה ערוץ תיאום רשמי בין המדינות מאז שנת 2009. באמצעות המנגנון החדש יוכלו שתי המדינות לטפל בעניינים קונסולריים הנוגעים לאזרחיהן, למרות היעדרם של יחסים דיפלומטיים מלאים. שיתוף הפעולה בעקבות רעידת האדמה לצד חידוש הקשר הקונסולרי, סיכמו ישראל וונצואלה להמשיך בשיתוף הפעולה במסגרת מאמצי החירום והשיקום בעקבות נזקי רעידת האדמה במדינה הדרום-אמריקנית. משלחת סיוע ישראלית יצאה לוונצואלה בעקבות רעידות האדמה שאירעו במדינה ב-24 ביוני. המשלחת הובלה על ידי משרד החוץ ופיקוד העורף, והעניקה סיוע מקצועי לגורמים המקומיים במסגרת מאמצי החירום והשיקום. .

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פעילות המשלחת הישראלית יצרה ערוץ מעשי של שיתוף פעולה בין המדינות, וכעת סוכם כי הפעילות המשותפת בתחום תימשך גם לאחר שלב הסיוע הראשוני.

בהודעה המשותפת שפרסמו ישראל וונצואלה הודגשה גם חשיבותו של הקשר בין מדינת ישראל לבין הקהילה היהודית המתגוררת בוונצואלה. חידוש היחסים הקונסולריים צפוי לאפשר מתן מענה רשמי ומסודר יותר גם בסוגיות הנוגעות לחברי הקהילה.

ההסכמות בין סער לפלאסנסיה הן בשורה מדינית נוספת המגיעה מדרום אמריקה, אך בשלב זה לא נמסר על מהלך לחידוש היחסים הדיפלומטיים המלאים בין ירושלים לקראקס