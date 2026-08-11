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חדשות פוליטי מדיני

פרופ' יובל אלבשן מאשים: הוא מונע מהעם את הזכות לבחור

פרופסור יובל אלבשן דיבר נגד חוק הנאשם וטען כי אין כדוגמתו בכל העולם

19:11
3 תגובות
יובל אלבשן (אריק מרמור/פלאש90)

פרופ' יובל אלבשן תקף היום (שלישי) בחריפות ברדיו 'גלי ישראל' את חוק הנאשם וטען כי הוא לא ראוי במדינות דמוקרטיות.

בדבריו הוא אמר: "חוק הנאשם בדמוקרטיה הוא חוק בלתי ראוי - בשום צורה שהיא. אני ממש תופס את החוק הזה כטומאה דמוקרטית.

הוא מונע מהעם את הזכות לבחור, הוא מונע מאדם את הזכות להיבחר כשעוד אין בכלל ראיות, והדבר החמור ביותר – הוא נותן כוח עצום לתובע, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, להפיל ממשלות ולהפוך לגורם־על בפוליטיקה. זה דבר שאין כדוגמתו בשום מקום בעולם".

יוסי בן עטר

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לפני 18 דקות

כשאני רואה את הדיווחים האלה כואב לי שההנהגה שלנו עסוקה רק בחסינות ולא בנו!
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