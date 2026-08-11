פרופ' יובל אלבשן מאשים: הוא מונע מהעם את הזכות לבחור

פרופ' יובל אלבשן תקף היום (שלישי) בחריפות ברדיו 'גלי ישראל' את חוק הנאשם וטען כי הוא לא ראוי במדינות דמוקרטיות.
בדבריו הוא אמר: "חוק הנאשם בדמוקרטיה הוא חוק בלתי ראוי - בשום צורה שהיא. אני ממש תופס את החוק הזה כטומאה דמוקרטית.
הוא מונע מהעם את הזכות לבחור, הוא מונע מאדם את הזכות להיבחר כשעוד אין בכלל ראיות, והדבר החמור ביותר – הוא נותן כוח עצום לתובע, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, להפיל ממשלות ולהפוך לגורם־על בפוליטיקה. זה דבר שאין כדוגמתו בשום מקום בעולם".
כשאני רואה את הדיווחים האלה כואב לי שההנהגה שלנו עסוקה רק בחסינות ולא בנו!