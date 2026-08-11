בלי קיצור פז"ם: הדר מוכתר עונה על האפשרות שתצטרף לבן גביר

הדר מוכתר ( צילום: סרוגים )

הדר מוכתר רצתה להתמודד בפריימריז הקרובים בליכוד, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו לא אישר לה את קיצור הפז"ם הדרוש לשם כך. כעת, אחרי שהדרך שלה לפריימריז נחסמה, עולה באופן טבעי השאלה מה יהיה הצעד הפוליטי הבא שלה.

בריאיון לסרוגים, שנערך לפני ההחלטה, מוכתר חשפה כי האפשרויות מחוץ לליכוד בהחלט קיימות - וכי כבר קיבלה פניות ממפלגות אחרות. צפו בראיון של הדר לסרוגים

"אני מקבלת הצעות"

כשנשאלה האם מפלגות אחרות ניסו למשוך אותה אליהן, מוכתר לא הכחישה. "אני יכולה להגיד לך שאני מקבלת הצעות", סיפרה, אך נמנעה מלחשוף ממי בדיוק הגיעו אותן הצעות.

עם זאת, היא מיהרה להבהיר באותו הריאיון כי מבחינתה היא עדיין חלק מהליכוד. "אני בליכוד, ואני גאה להיות בליכוד", אמרה, והסבירה כי בפוליטיקה כולם מדברים ונפגשים עם כולם.

ומה לגבי בן גביר?

אחד השמות שעלו בשיחה היה יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר. מוכתר לא הסתירה את הקשר הטוב ביניהם ואת ההערכה שלה אליו.

"בן גביר חבר טוב, אני נפגשת איתו", סיפרה. "אני אוהבת אותו, אני תומכת בו". לדבריה, היא מעריכה גם את עוצמה יהודית ואת האידיאולוגיה שלה, אך לפחות בזמן הריאיון התעקשה כי אין בכוונתה לעזוב: "אני בליכוד".

מוכתר הסבירה כי הקשרים עם גורמים במפלגות אחרות אינם חריגים מבחינתה. "בפוליטיקה כולם מדברים עם כולם", אמרה, והבהירה כי גם אם היא נפגשת עם בן גביר ועם פוליטיקאים נוספים, המטרה שלה הייתה להישאר בליכוד ולקבל את האפשרות להתמודד בפריימריז.

הדר מוכתר בכנסת ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

אבל מאז התמונה השתנתה

אלא שכל הדברים האלה נאמרו לפני שהתקבלה ההחלטה בעניינה. באותו שלב מוכתר עוד חיכתה לקיצור הפז״ם והביעה ביטחון שהמסלול שלה ימשיך דווקא בליכוד.

כשנשאלה ישירות מה יקרה אם זה לא יעבוד בליכוד, היא אפילו לא רצתה להיכנס לאפשרות הזו. "זה ילך בליכוד, בעזרת השם", השיבה.

כעת היא נמצאת במצב אחר: קיצור הפז"ם לא הגיע, ההתמודדות בפריימריז הקרובים ירדה מבחינתה מהפרק, וברקע נמצאות אותן הצעות ממפלגות אחרות שעליהן סיפרה בעצמה.

האם אחת מהן מגיעה מעוצמה יהודית והאם הקשר הקרוב עם בן גביר עשוי להפוך בהמשך לחיבור פוליטי? מוכתר לא אמרה זאת בריאיון. להפך, בזמן השיחה היא התעקשה שהלב שלה נמצא בליכוד. אבל אחרי ההחלטה של נתניהו, השאלה לגבי הצעד הבא שלה הופכת למסקרנת הרבה יותר.