ליברמן בהתראה חריפה נגד בנימין נתניהו

ליברמן ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מפלגת "ישראל ביתנו", בראשות ח"כ אביגדור ליברמן, שיגרה היום (שלישי) מכתב התראה דחוף וחד-משמעי ליועץ המשפטי של מפלגת הליכוד, עו"ד אילן בומבך, בדרישה להסיר באופן מיידי תמונה ערוכה שהופצה בחשבונות הרשמיים של הליכוד ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי המכתב, מדובר בתמונה שפורסמה בחשבונות האינסטגרם והפייסבוק הרשמיים של הליכוד ושל נתניהו. בתמונה מוצגים חבר הכנסת אביגדור ליברמן ויו"ר רע"ם, מנסור עבאס, כשהאחרון מניח את ידו על כתפו של ליברמן - אירוע שלטענת ישראל ביתנו לא התרחש מעולם במציאות. המכתב מציין כי רק לפני כחודש, ב-16 ביולי 2026, נכנס לתוקפו תיקון מס' 43 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה). התיקון החדש (סעיף 2א2) קובע חובה משפטית ברורה לגילוי נאות בכל תעמולת בחירות הכוללת "נחזות עמוקה" (Deepfake) — תוכן חזותי או קולי שנוצר או שנערך באמצעים דיגיטליים ועלול להיחזות כתיעוד מקורי.

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בישראל ביתנו מבהירים כי ככל שהתמונה עובדה באמצעות בינה מלאכותית (AI) או תוכנות עריכה דיגיטליות, חלה על המפרסמים חובה חוקית לכלול גילוי בולט ומפורש שהתוכן אינו אותנטי. היעדר גילוי כזה, לצד הכיתוב המטעה "יש דברים שאי אפשר להסתיר", מהווה לטענתם הפרה חזיתית של הוראות החוק.

בסיכום המכתב נדרשים הליכוד ונתניהו להסיר לאלתר את הפרסום מכל הכלים והפלטפורמות שבשליטתם ולחדול מכל הפצה נוספת שלו.

עו"ד איתן הברמן מזהיר כי ככל שהתמונה המזויפת לא תוסר באופן מיידי, תפעל מפלגת ישראל ביתנו ללא התראה נוספת למיצוי זכויותיה בחוק, ובכלל זה הגשת עתירה דחופה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לשם הוצאת צו מניעה ונקיטת סנקציות משפטיות.