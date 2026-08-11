בהלה אדירה בנתב"ג: רשות שדות התעופה בעדכון לציבור

בפעם השנייה תוך פחות משבוע: רחפן אזרחי חדר היום (שלישי) לשטח האווירי של נתב"ג.

דוברות רשות שדות התעופה מסרה כי מערך הבקרה והביטחון של נתב״ג הוכיח היום, את יכולתו לזהות בזמן אמת איום פוטנציאלי במרחב נמל התעופה, לנהל את האירוע באופן מבצעי ולהביא לאיתור המפעיל בשטח, במהירות.

בשעה 11:40 זיהתה עובדת חדר הבקרה של נתב״ג רחפן המתקרב למרחב הנמל. דקות ספורות לאחר מכן זוהתה כניסתו לשטח המוניציפלי. מרגע הזיהוי הופעל מערך משולב של עובדי הבקרה, המבצעים, הביטחון וגורמי השטח, ובמקביל הוזנקה משטרת נתב״ג לאיתור מפעיל הרחפן.

בוצעה הקפאת מצב מקומית למספר דקות עם כניסת הרחפן לשטח המוניציפלי.

לאורך האירוע, כאשר הרחפן נכנס למרחב, שמרו עובדי נתב״ג על מעקב רציף אחר תנועתו. שילוב של מערכות הניטור המתקדמות, ערנות עובדי חדר הבקרה ותצפית אנשי השטח אפשר לאתר את מיקום המפעיל ולהכווין אליו את כוחות המשטרה.

בתוך פחות משעה מהזיהוי הראשוני אותר מפעיל הרחפן. בבירור שנערך עמו התברר כי הרחפן הופעל לצורך צילום סרטון תדמית של חברת בנייה. האירוע הסתיים בהצלחה וממחיש את מעטפת ההגנה של נתב״ג: טכנולוגיה מתקדמת לצד עיניים מקצועיות וערניות של עובדי הנמל, שמאפשרות לזהות בזמן אמת פעילות חריגה במרחב, להגיב במהירות ולסגור מעגל עד לאיתור הגורם בשטח.

ברשות שדות התעופה מדגישים כי הטסת רחפנים בלתי מורשית בסביבת נתב״ג עלולה לסכן את בטיחות התעופה. אין להטיס רחפן במרחב המוגבל ללא האישורים הנדרשים ובהתאם להוראות הדין.