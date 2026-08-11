עוצמה יהודית נגד נתניהו: ניצחון לבהרב-מיארה ועמית

בן גביר לא מבין את ארגוני השמאל ( יונתן זינדל/פלאש90 )

עוצמה יהודית תקפה היום (שלישי) בחריפות את סלוגן הבחירות של הליכוד, וטענה כי הוא מעיד על כוונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים לאחר הבחירות ממשלת אחדות עם יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

"סלוגן הליכוד מטריד מאוד ומשקף את כוונת ראש הממשלה להקים ממשלה עם איזנקוט", אמרו בעוצמה יהודית. במפלגה הזהירו כי חיבור פוליטי עם איזנקוט יביא לעצירת המהלכים לשינוי מערכת המשפט ולחיזוק מעמדם של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. "ממשלת אחדות עם איזנקוט תהיה קבורה לרפורמה המשפטית, וניצחון מוחלט לגלי בהרב-מיארה ויצחק עמית", תקפו במפלגה. "איזנקוט וגנץ הם שמאל על מלא" בעוצמה יהודית המשיכו במתקפה נגד איזנקוט ויו"ר כחול לבן בני גנץ, שכיהנו בעבר כחברים בממשלת החירום. לטענת המפלגה, השניים התנגדו במהלך כהונתם לשורת צעדים צבאיים שקידמה הממשלה במהלך המלחמה.

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"איזנקוט וגנץ הם שמאל על מלא, שטרפדו כשהיו בממשלה את כיבוש ציר פילדלפי, כיבוש רפיח, כיבוש רצועת הביטחון בלבנון, חיסול נסראללה ומבצע הביפרים", טענו בעוצמה יהודית.

עוד האשימה המפלגה את השניים כי בסוגיית המשא ומתן מול חמאס הם תמכו בקבלת דרישותיו של ארגון הטרור. "הם דרשו כניעה מוחלטת לדרישות החמאס", נמסר.

בעוצמה יהודית מיקדו את המסר בבוחרי מחנה הימין והבהירו כי מבחינתם, הקמת ממשלת אחדות לאחר הבחירות תהיה מנוגדת לרצונם של מצביעי הגוש ולציפייתם מהממשלה הבאה.

"לבוחרי הימין מגיעה ממשלת ימין", סיכמו במפלגה. בכך מאותתת עוצמה יהודית כי האפשרות לחיבור בין הליכוד לאיזנקוט צפויה לעמוד במרכז העימות בתוך גוש הימין לאורך מערכת הבחירות.