הנקודה האדומה: הפוליטיקאים שכחו מה זה להיות יהודים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"במערכת הבחירות הזאת חסר משהו אחד חשוב ביותר

בקמפיין הבחירות בהקשר של המדינה לאן:

דת!

כולם מדברים על ביטחון,

מדברים על משפט,

חלקם מדברים על שלום צדק ואחריות אישית ולאומית,

אבל אף אחד לא מתייחס לכך שהדת היהודית מושפלת עד שאול תחתיה

בהרבה מקרים מעוררי זעם

בקרב דתיים וחרדים,

אבל אף אחד מהנציגים שאמורים לשמור על הדת היהודית בכנסת

לא כולל את הסעיף מביא הסעיף הזה במצע שלו וזה אומר שזה לא מספיק חשוב בעיניהם!

ולכן סעיף העבודה למען הציבור הופך לעבודה בעיניים!

כי אם כל אחד יוכל לתת תעודת כשרות לפי ראות עיניו,

וכל אחד ואחת יוכלו להתחתן איך שבא להם,

וכל אחד יצעק ברחובות פסוק שהוא לא זוכר מאיזה ספר זה בתנ"ך

אבל מתחבר לזה בכיף:

‘בימים ההם אין מלך בישראל איש- הישר בעיניו יעשה’

אז מה שיקרה בסוף זה שנהפוך בלי שנרגיש למדינת כל אזרחיה,

והנפש יהודי הומיה תמשיך להזיל דמעות בכותל,

ולשאול את טאטע שבשמיים למה משיח לא בא.. וגם לא מצלצל.

למה?

כי הדת והמדינה לא הולכות ביחד לא רק אצל ליברמן,

אלא גם במפלגות הסרוגות והחרדיות לא עושים מזה סיפור חוץ מנושא הגיוס והגיור.

ומה עם חתונות?

ומה עם הר-הבית?

מה עם בתי כנסת שצריך לנהוג בהם כבוד ולא להתנהג בהם כמו במוזיאונים?

ומה עם היכולת להתפלל בכל מקום בארץ בהפרדה מלאה כהלכה?

לדעתי, יכול להיות שזה בגלל שיש לנו הרבה יותר ממפלגה אחת

שמייצגת את דעותינו השונות.

כי כשהיינו למרגלות הר-סיני צעקנו נעשה ונשמע כאיש אחד בלב אחד

עוד לפני שידענו על מה אנחנו חותמים לכל החיים.

חבל שיש לנו זיכרון קצר, ונבראנו ישרים אבל התחשבנו הרבה יותר מדי!

שרק לא יהיה יותר גרוע ונהפוך דמוקרטים ששכחו מה זה להיות יהודים..”

--

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!