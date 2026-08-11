הבכיר מעריך: אלו המנדטים שיכריעו את הבחירות

בחירות ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השר זאב אלקין שמתמודד בפריימריז הקרובים במפלגת הליכוד, התראיין היום (שלישי) ב'ישראל היום', וטען כי ישנם 15 מנדטים שעשויים להכריע את הבחירות לטובת הימין.

"היום יש לפחות 15 מנדטים של דוברי רוסית", אמר אלקין. "הגידול נובע מעלייה בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, כאשר בתוך המספר הזה מגולמים שני גלי עלייה. גם העלייה הרשמית שהתרחשה בארבע השנים האחרונות של המלחמה, וגם בערך קצת פחות ממנדט של העולים שעלו לישראל פורמלית אחרי 2014, כשהתחילו העימותים בין רוסיה לאוקראינה. בסופו של דבר יש שני מנדטים דוברי רוסית שלא הצביעו לאף אחד, והם מצביעים בפעם הראשונה. זה מספר יחסית גדול. כולם מתעניינים בקבוצה הזאת".

עוד באותו נושא השר פותח הכל על בנט: "זה מה שבאמת היה שם" חדשות סרוגים

עוד הוא הוסיף: "בסקרים שונים שנעשו במפלגות השונות במשך לא מעט שנים אני מגיע, כפוליטיקאי הרוסי, שני בפופולריות אחרי ליברמן. אני פעיל הרבה שנים בקרב ציבור דוברי הרוסית. אף פעם לא התביישתי בזהות הזאת.

זו נקודת חוזק ולא נקודת תורפה, ולמרות שאני פוליטיקאי ישראלי לחלוטין, במירכאות, מילאתי תפקידים שהם לא מאופיינים כתפקידים שנותנים לח"כים שהם עולים. אני חבר קבינט, הייתי שר שיכון, יו"ר קואליציה. עדיין, כל השנים עסקתי בעלייה מברית המועצות".