ביקורת תיאטרון: האישה שהצליחה לשנות את מהלך ההיסטוריה

מי הייתה האישה שהצליחה לשנות את מהלך ההיסטוריה בתקופה שבה לנשים כמעט לא היה קול ?

מחזה מוזיקלי מקורי: דונה מביא אל הבמה את סיפורה יוצא הדופן של דונה גרציה – חנה נשיא. אשת עסקים, מנהיגה, פילנתרופית ואשת חזון, שהפכה במאה ה־16 לאחת הדמויות המשפיעות בעולם היהודי.

בעיצומם של ימי האינקוויזיציה, כשאלפי יהודים חיו בפחד מתמיד, היא ניצלה את מעמדה, קשריה והונה כדי להציל נרדפים, לתמוך בקהילות יהודיות ולהעניק תקווה לעמה.

סיפורה של דונה גרציה

סיפורה של דונה גרציה אינו רק סיפור היסטורי. זהו סיפור על אומץ לבחור בדרך אחרת. על מנהיגות בתקופה של פחד. על אישה שהעזה לחלום רחוק יותר מהמגבלות שהחברה הציבה לה, והוכיחה שכוח אמיתי אינו נמדד במעמד, אלא ביכולת להשפיע על חייהם של אחרים.כמעט חמש מאות שנה אחרי, דמותה של דונה גרציה ממשיכה להיות רלוונטית מתמיד. בעולם שבו נשים מובילות שינוי, פורצות תקרות זכוכית ומשפיעות על החברה, היא מזכירה שהעצמה נשית איננה מושג חדש. היא חלק מההיסטוריה שלנו.

מוזיקה מקורית

ההצגה בכיכובה של לילה מלקוס משלבת מוזיקה מקורית, שירי לאדינו ושירים מאת חמש משוררות פורצות דרך, ויוצרת מפגש בין עבר להווה, בין היסטוריה לזהות, בין סיפורו של עם המחפש בית וביטחון לבין סיפורה של אישה אחת, שהאמינה שגם אדם אחד יכול לשנות מציאות. 80 דקות מרתקות ומלאות עניין. יש למה לצפות.