משה כורסיה חושף: זה מה שמקשה עליי למצוא זוגיות

משה כורסיה נמצא בתקופה עמוסה במיוחד. לצד השתתפותו ב"מחוברים", שבה הוא חושף לא מעט מחייו האישיים, הוא מתכונן להופעה ברידינג ולהשקת אלבום חדש. באירוע ההשקה של נפוליאון 9% הוא סיפר על הזוגיות, המחיר של הפרסום, הבית הדתי שבו גדל והאמונה שמלווה אותו גם ברגעים המורכבים.
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"אני בשל לקשר הרבה יותר מלפני שנה"
בכל הנוגע לזוגיות, כורסיה לא מסתיר את הרצון להכיר ולהקים בית. גם במשפחה, מתברר, כבר מחכים שזה יקרה.
"יש אולי לחץ בבית, אבל לא מראים לי אותו", הוא מספר בחיוך. "הם נורא משתדלים, הם חכמים". לדבריו, אמא שלו אפילו הציבה בעבר יעד: "היא אמרה לי עד גיל 25". ומה קורה היום? "היא לא אומרת, היא מתאפקת. היא מאוד רוצה, וזה יקרה בעזרת השם".
כורסיה גם מודה שהיום הוא נמצא במקום אחר בכל הנוגע למוכנות לקשר רציני: "אני בשל לקשר הרבה יותר מלפני שנה, זה בטוח".
ומה הוא מחפש בבת הזוג העתידית? "אהבה, חברות, מידות טובות, מציאת חן".
"זה לא דבר נורמלי"
אלא שלצד הרצון למצוא זוגיות, כורסיה מודה שהפרסום מקשה על הדרך לשם. לדבריו, העובדה שאנשים מרגישים שהם כבר מכירים חלקים ממנו עוד לפני שנפגשו איתו הופכת את הסיטואציה למורכבת יותר.
"אתה פרסונה שכאילו אנשים מכירים ממנה כל מיני חלקים", הוא מסביר. "אולי אחרי 'מחוברים' יותר מכירים, וזה קשה, כי אתה גם יותר מסתגר בכללי. אתה יודע, זה לא דבר נורמלי. אנחנו בני אדם, זה לא נורמלי".
למרות הקושי, מבחינתו המטרה ברורה, והוא כבר רואה את עצמו במקום של חתונה, ילדים והקמת משפחה: "ברור. אז מה המטרה?".
"חששתי מזה, זו האמת"
החשיפה הגדולה ב"מחוברים" לא הייתה החלטה פשוטה עבור כורסיה. האפשרות להשתתף בתוכנית עלתה כבר בעבר, אך במשך תקופה ארוכה הוא חשש לעשות את הצעד.
"קודם כל הקדוש ברוך הוא מחליט הכול, אני לא החלטתי שום דבר", הוא אומר. "היו כמה שנים שזה כזה עלה וחששתי מזה, זו האמת. והקדוש ברוך הוא החליט שזה הרגע, אז עשיתי את זה".
למרות שלא תמיד נוח לו לראות רגעים אישיים מחייו נחשפים מול כולם, הוא לא מתחרט על ההחלטה. "ידעתי שאני בא לתת. לא הכול יהיה לי נוח שכולם יצפו בו. זה לא תמיד מרגיש לי הכי בנוח, אבל אני שלם עם זה ואני שמח שעשיתי את זה".
לדבריו, אחת הסיבות שבגללן בחר להיחשף הייתה התקווה שמישהו בצד השני יוכל להזדהות עם הדברים. "אני מקווה שזה גם נתן משהו לאנשים, שלא ירגישו לבד עם התחושות שלהם".
"יש אנשים שאומרים שאני מתבכיין"
רוב התגובות שכורסיה מקבל בעקבות "מחוברים" חיוביות, אבל לצד הפרגון מגיעה גם ביקורת.
"אני לא אגיד לך שכל הפידבק תמיד הכי משמח. 99% מהתגובות זה תמיד כיף, אבל לפעמים יש תגובות לא טובות", הוא משתף. "יש אנשים שזה משעמם אותם, או שנמאס להם לשמוע, או שאני מתבכיין. וזה בסדר".
החלק המורכב יותר מבחינתו בחשיפה הוא דווקא ההשפעה שלה על האנשים הקרובים אליו. כשהחיים שלו הופכים לחלק מתוכנית טלוויזיה, גם המשפחה והחברים נכנסים במידה מסוימת לתמונה.
"יש המון אנשים שקרובים אליי, ההורים שלי, החברים שלי, שהם גם נחשפים, ירצו או לא ירצו. גם אם הם לא מוצגים, אני מדבר על החיים שלי ואנשים עולים. זה קצת קשוח יותר".
"שמתי לב שאני טיפה מתבייש אולי שאני דתי"
כורסיה גדל בבית דתי, והתמיכה של הוריו הייתה משמעותית מאוד בהחלטה לפתוח את חייו בפני המצלמות.
"אם ההורים שלי לא היו כל כך בתוך זה וכל כך תומכים ומחבקים ומשתפים פעולה, זה היה לי הרבה יותר מורכב", הוא אומר. "ברגע שההורים שלי, שזה האנשים שמבחינתי זה הרב והרבנית של הציבור, הם בתוך הדבר הזה, הם מחייכים ומחבקים ואוהבים אותי - אני שלם עם הכול".
לדבריו, הוריו לא הציבו בפניו קווים אדומים בנוגע למה שיוכל לחשוף בתוכנית. אחד הרגעים האישיים במיוחד היה שיחה עם אביו על מיניות, שאותה כורסיה בחר להראות לו לפני השידור.
"הייתה לי שיחה עם אבא שלי על מיניות והראיתי לו את הקטע. זאת הייתה שיחה לא דוסית, והוא אמר לי 'הכול טוב, זה חלק מהחיים וזה קודש קודשים ושישדרו את זה'".
לצד התמיכה שקיבל מהבית, כורסיה מודה שהייתה בעבר תקופה שבה הרגיש פחות בנוח להביא את הזהות הדתית שלו אל תוך עולם הבידור והפרסום.
"הייתה לי תקופה שבהתחלה שמתי לב שאני טיפה מתבייש אולי שאני דתי, וזה עבר לי", הוא חושף. "אז שחררתי את זה ואמרתי: מי שיאהב יאהב, מי שלא - זה אני".
היום, לדבריו, הערכים שעליהם גדל הם כבר לא משהו שהוא מרגיש שהוא צריך להתאמץ כדי לשמור עליו. "זה ה-DNA שלי. ההורים שלי זה המגדלור שלי בחיים. לזה נולדתי וזה אמיתי, אז זה נשאר".
"פעם היו לי הרבה יותר התקפי חרדה"
האמונה תופסת מקום מרכזי בחייו של כורסיה, ומבחינתו היא לא מסתכמת רק בתפילות או במעשים חיצוניים.
"זה ממני", הוא אומר. "גדלתי בבית שזה הקדוש ברוך הוא, אבא. אין לי לאן לברוח. הוא חלק ממני. כשאני עצבני, כשאני בטוב, כשאני שמח, כשאני עצוב - הוא איתי. זאת מערכת יחסים קיימת".
האמונה בהשגחה פרטית, לדבריו, עזרה לו גם בתקופות פחות פשוטות בחייו ובהתמודדות עם התקפי חרדה. "פעם היה לי הרבה יותר, והיום אני יודע שהקדוש ברוך הוא איתי ומשגיח עליי ואוהב אותי והכול בסדר. אני לא מתעסק בעתיד, העתיד שלו. אני עכשיו פה".
לצעירים שמרגישים שהאמונה או אורח החיים הדתי עלולים להגביל אותם בדרך להגשמת החלומות שלהם, יש לו מסר ברור: "אל תחשבו שהאמונה מגבילה אתכם. אתם יכולים לעשות הכול, את כל החלומות שלכם. אל תגידו 'אוי, בגלל שאני דתי'. לא. אם אתם באמת רוצים משהו, לכו תתאבדו עליו, תעשו אותו והקדוש ברוך הוא איתכם".
ומה הוא מאחל לעצמו לשנה הקרובה? "להיות שמח ואהבה".
אלבום חדש בדרך
לצד החשיפה האישית ב"מחוברים", כורסיה נמצא גם בתקופה מוזיקלית עמוסה. בקרוב הוא צפוי לעלות להופעה ברידינג, ובמקביל להשיק את אלבומו החדש, "פיטר פן".
"יש בו חמישה שירים, שלושה שירים חדשים שעוד לא יצאו", הוא מספר בהתרגשות. "זה הבייבי הכי בייבי שלי".
בהופעה צפויה גם הפתעה בדמות אורח שכורסיה מגדיר כ"הזמר הכי טוב בארץ", אך בשלב זה הוא עדיין שומר את זהותו בסוד.