משה כורסיה חושף: זה מה שמקשה עליי למצוא זוגיות

משה כורסיה נמצא בתקופה עמוסה במיוחד. לצד השתתפותו ב"מחוברים", שבה הוא חושף לא מעט מחייו האישיים, הוא מתכונן להופעה ברידינג ולהשקת אלבום חדש. באירוע ההשקה של נפוליאון 9% הוא סיפר על הזוגיות, המחיר של הפרסום, הבית הדתי שבו גדל והאמונה שמלווה אותו גם ברגעים המורכבים.

"אני בשל לקשר הרבה יותר מלפני שנה"

בכל הנוגע לזוגיות, כורסיה לא מסתיר את הרצון להכיר ולהקים בית. גם במשפחה, מתברר, כבר מחכים שזה יקרה.

"יש אולי לחץ בבית, אבל לא מראים לי אותו", הוא מספר בחיוך. "הם נורא משתדלים, הם חכמים". לדבריו, אמא שלו אפילו הציבה בעבר יעד: "היא אמרה לי עד גיל 25". ומה קורה היום? "היא לא אומרת, היא מתאפקת. היא מאוד רוצה, וזה יקרה בעזרת השם".

כורסיה גם מודה שהיום הוא נמצא במקום אחר בכל הנוגע למוכנות לקשר רציני: "אני בשל לקשר הרבה יותר מלפני שנה, זה בטוח".

ומה הוא מחפש בבת הזוג העתידית? "אהבה, חברות, מידות טובות, מציאת חן".

"זה לא דבר נורמלי"

אלא שלצד הרצון למצוא זוגיות, כורסיה מודה שהפרסום מקשה על הדרך לשם. לדבריו, העובדה שאנשים מרגישים שהם כבר מכירים חלקים ממנו עוד לפני שנפגשו איתו הופכת את הסיטואציה למורכבת יותר.

"אתה פרסונה שכאילו אנשים מכירים ממנה כל מיני חלקים", הוא מסביר. "אולי אחרי 'מחוברים' יותר מכירים, וזה קשה, כי אתה גם יותר מסתגר בכללי. אתה יודע, זה לא דבר נורמלי. אנחנו בני אדם, זה לא נורמלי".

למרות הקושי, מבחינתו המטרה ברורה, והוא כבר רואה את עצמו במקום של חתונה, ילדים והקמת משפחה: "ברור. אז מה המטרה?".

"חששתי מזה, זו האמת"

החשיפה הגדולה ב"מחוברים" לא הייתה החלטה פשוטה עבור כורסיה. האפשרות להשתתף בתוכנית עלתה כבר בעבר, אך במשך תקופה ארוכה הוא חשש לעשות את הצעד.

"קודם כל הקדוש ברוך הוא מחליט הכול, אני לא החלטתי שום דבר", הוא אומר. "היו כמה שנים שזה כזה עלה וחששתי מזה, זו האמת. והקדוש ברוך הוא החליט שזה הרגע, אז עשיתי את זה".

למרות שלא תמיד נוח לו לראות רגעים אישיים מחייו נחשפים מול כולם, הוא לא מתחרט על ההחלטה. "ידעתי שאני בא לתת. לא הכול יהיה לי נוח שכולם יצפו בו. זה לא תמיד מרגיש לי הכי בנוח, אבל אני שלם עם זה ואני שמח שעשיתי את זה".

לדבריו, אחת הסיבות שבגללן בחר להיחשף הייתה התקווה שמישהו בצד השני יוכל להזדהות עם הדברים. "אני מקווה שזה גם נתן משהו לאנשים, שלא ירגישו לבד עם התחושות שלהם".

"יש אנשים שאומרים שאני מתבכיין"

רוב התגובות שכורסיה מקבל בעקבות "מחוברים" חיוביות, אבל לצד הפרגון מגיעה גם ביקורת.

"אני לא אגיד לך שכל הפידבק תמיד הכי משמח. 99% מהתגובות זה תמיד כיף, אבל לפעמים יש תגובות לא טובות", הוא משתף. "יש אנשים שזה משעמם אותם, או שנמאס להם לשמוע, או שאני מתבכיין. וזה בסדר".

החלק המורכב יותר מבחינתו בחשיפה הוא דווקא ההשפעה שלה על האנשים הקרובים אליו. כשהחיים שלו הופכים לחלק מתוכנית טלוויזיה, גם המשפחה והחברים נכנסים במידה מסוימת לתמונה.

"יש המון אנשים שקרובים אליי, ההורים שלי, החברים שלי, שהם גם נחשפים, ירצו או לא ירצו. גם אם הם לא מוצגים, אני מדבר על החיים שלי ואנשים עולים. זה קצת קשוח יותר".