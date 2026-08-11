אחרי הבלבול: ספורה בהבהרה רשמית על הגעתה לישראל

אחרי ימים של דיווחים, הבהרות ובעיקר לא מעט בלבול בקרב חובבות הביוטי בישראל - עכשיו מגיעה התשובה הרשמית של ספורה העולמית, שעושה סדר בשאלה מה בדיוק מגיע לישראל ומה לא.
בהתייחסות רשמית ראשונה לעסקה עם רשת גלאם 42, מבהירה ספורה כי מבחר ממוצרי מותג הבית שלה, Sephora Collection, אכן יגיע לישראל ויימכר בחנויות נבחרות של הרשת הישראלית. עם זאת, מי שקיוותה לראות בקרוב חנויות של ספורה נפתחות בארץ - תצטרך להמשיך לחכות.
ספורה: "אין תוכניות לפתוח חנויות בישראל"
בהודעה הרשמית של החברה נמסר: "גלאם 42 תציע מבחר ממוצרי ספורה קולקשיין בחנויותיה. המותג ספורה קולקשיין חתם על הסכם מכירה זמני עם גלאם 42. מבחר של מוצרי ספורה קולקשיין מקוריים יהיה זמין בקרוב בחנויות נבחרות של גלאם 42".
אלא שבהמשך מגיעה ההבהרה המשמעותית: "עם זאת, ברצוננו להבהיר כי לרשת ספורה אין תוכניות לפתוח חנויות בישראל".
כלומר, בניגוד לרושם שנוצר בתחילה, לא מדובר בכניסה של רשת Sephora לישראל ולא בפתיחת סניפים מקומיים שלה. מדובר בהסכם זמני שבמסגרתו גלאם 42 תמכור מבחר מוגבל ממוצרי Sephora Collection.
ומה לגבי הטענות על עודפים?
גם גלאם 42 פרסמה התייחסות רשמית והבהירה נקודה נוספת שעלתה סביב העסקה: מקור המוצרים שיימכרו בישראל.
לדברי החברה, כל מוצרי Sephora Collection שיוצעו בחנויות גלאם 42 ובמתחמי הפופ-אפ בקניוני עזריאלי הם מוצרים מקוריים, שנרכשים ישירות מ-Sephora Collection בצרפת במסגרת ההסכם בין הצדדים. "לא מדובר במוצרי עודפים, במוצרי אאוטלט או במלאי ממקורות חיצוניים", הבהירה גלאם 42.
עוד נמסר כי בשלב זה יגיע לישראל מבחר ממוצרי המותג, כאשר קיימת אפשרות שהמגוון יתרחב בהמשך - בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה של Sephora Collection.
אז מה בעצם מגיע לישראל?
השורה התחתונה פשוטה יותר ממה שהיה נדמה בימים האחרונים: מוצרי Sephora Collection אכן מגיעים לישראל באופן רשמי במסגרת ההסכם עם גלאם 42, ויימכרו בחנויות נבחרות ובפופ-אפים בקניוני עזריאלי.
אבל Sephora עצמה לא מגיעה לישראל כרשת. גלאם 42 נשארת רשת ביוטי ישראלית עצמאית, והחנויות שבהן יימכרו המוצרים לא יהפכו לסניפי ספורה.
אז ספורה בישראל? המוצרים - כן. החנויות שכולנו מכירים מחו"ל - לפחות כרגע, לא.