21 שנה אחרי הגירוש: "זכינו לקיים את השבועה"

התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, סייר היום (שלישי) עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בהתיישבות המתחדשת בצפון השומרון, וביקר בשא-נור וביישוב החדש עמק דותן.

בשא-נור הגיע שיקלי לקרוואן של דגן, שחזר להתגורר במקום 21 שנה לאחר שגורש ממנו במסגרת תוכנית ההתנתקות. השניים עמדו למרגלות המצודה העתיקה, שעל גגה מונף כיום מחדש דגל ישראל, ובמקום שחזר דגן את השבועה שנשבע ביום הגירוש.

"זה היה בדיוק לפני 21 שנה. עמדנו על הגג, וראינו איך שגוררים את האנשים למטה ברחוב. בג'בה עמדו 100-150 ערבים, עם דגלי אש"ף וחיזבאללה, ושרו וחגגו. בכוונה, עם דגלי אש"ף וחיזבאללה. ואז, אחר הצהריים כוחות הגירוש הצליחו לפרוץ לגג", סיפר דגן.

לדבריו, רגע לפני הורדת המתיישבים מהגג, נעמדו כולם יחד. "הרב דב ליאור קרע לי את החולצה, ואמר לי לברך ברוך דיין האמת, כפי ההלכה 'הרואה ערי ישראל בחורבנן קורע ומברך'. בירכתי 'ברוך דיין האמת', ואז אמרתי שאנחנו מתחייבים שאנחנו נילחם ונחזור חזרה לשא-נור וליישובי צפון השומרון ונניף את דגל ישראל בחזרה מעל המצודה".

"זו השבועה. זכינו לקיים אותה"

דגן סיפר כי לאחר שהורדו מהגג ונלקחו באוטובוס, הוא, רעייתו אוריה ושאר המגורשים נשבעו כי ימשיכו להיאבק כל עוד נשמה באפם, עד להשבת היישובים לצפון השומרון ולהנפת דגל ישראל מעל המצודה בשא-נור.