בג"ץ הנחית מכה כואבת על אליעד שרגא

שרגא ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, הגיב היום (שלישי) להחלטת שופטי בג"ץ נגד יו"ר התנועה לאיכות השלטון, אליעד שרגא, לאחר שהתנועה הגישה בפעם התשיעית בקשה להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה, על "בסיס פרסום עיתונאי רעוע".

בדבריו כתב אוריך: "שלושה שופטי העליון שוב גלגלו את הג׳ינג׳י מהמדרגות וחייבו אותו לשלם 3000 שקל. אני תורם את זה לערק עם קרח כי זה מה שעושים בקיץ!". הרכב השופטים, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטים אלכס שטיין ויחיאל כשר, דחה את הבקשה וחייב את התנועה בהוצאות. הבקשה הוגשה בעקבות הפרסום ב"ישראל היום", שבו נטען מפי מקור ביטחוני כי יועצי ראש הממשלה הדליפו לכאורה לקטאר מידע מתוך דיונים ביטחוניים מסווגים, בין היתר בנוגע למצרים. אוריך ושרוליק איינהורן הכחישו את הטענות ומסרו כי הן שקריות.

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בהחלטתם קבעו השופטים כי הבקשה נשענת על פרסום עיתונאי בלבד, והבהירו כי "כלל ידוע ומושרש הוא, כי פרסומים תקשורתיים אינם מבססים תשתית עובדתית מספקת לתמיכה בטענות המועלות לפני בית משפט זה". בהתאם לכך נדחתה הבקשה.

בהחלטתם כתבו השופטים כי "לא נוכל להתעלם עוד מהתנהלותה הדיונית של העותרת שהגישה 9 בקשות בעניין, חוזרות ונשנות, זהות במהותן, חלקן בלתי מבוססות ומעוררות קושי רב".

השופטים הטילו הוצאות בסך 3,000 ש"ח על העותרים.