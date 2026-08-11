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חדשות פוליטי מדיני

שלמה פילבר מפתיע: רובם רוצים אותו ראש ממשלה

שלמה פילבר התייחס לשאלה את מי מעדיפים בוחרי המפלגות הקטנות כראש הממשלה, ואמר כי התשובה מפתיעה

17:31
4 תגובות
שלמה פילבר (יונתן זינדל / פלאש90)

הסוקר ויועץ האסטרטגיה שלמה פילבר, התייחס לשאלה בסקר שערך, את מי הציבור מעדיף כראש ממשלה.

השאלה הופנתה בין היתר למתלבטים ובוחרי המפלגות הקטנות. שם על פי הנתונים, שני שליש מהמצביעים רוצים את ראש הממשלה נתניהו כראש הממשלה הבא.

בדבריו כתב פילבר: "תוצאות מעניינות. 2 מתוך שלושה המתלבטים ומצביעים של המפלגות הקטנות רוצים את בנימין נתניהו כראש הממשלה הבא. זו הסיבה שמועמדים שלא מוכנים להתחייב על כך לא מקבלים את קולם".

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רחל
לפני שעה

אף ליכודניק אמיתי לא קונה את הסקר המוזמן הזה! גדלתי על מורשת בגין והצניעות של פעם, נתניהו מוקף בחנפנים ומפקיר את הבית הלאומי שלנו
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