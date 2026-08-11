שלמה פילבר מפתיע: רובם רוצים אותו ראש ממשלה

הסוקר ויועץ האסטרטגיה שלמה פילבר, התייחס לשאלה בסקר שערך, את מי הציבור מעדיף כראש ממשלה.

השאלה הופנתה בין היתר למתלבטים ובוחרי המפלגות הקטנות. שם על פי הנתונים, שני שליש מהמצביעים רוצים את ראש הממשלה נתניהו כראש הממשלה הבא.

בדבריו כתב פילבר: "תוצאות מעניינות. 2 מתוך שלושה המתלבטים ומצביעים של המפלגות הקטנות רוצים את בנימין נתניהו כראש הממשלה הבא. זו הסיבה שמועמדים שלא מוכנים להתחייב על כך לא מקבלים את קולם".