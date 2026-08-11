“דוחים את הטענות”: העימות על ישיבת בני עקיבא מחריף

בני עקיבא ( (צילום: יונתן זינדל/פלאש90) )

מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הגיב היום (שלישי) לדבריו של ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני, שהציג את גרסת העירייה לסכסוך סביב ישיבת בני עקיבא בעיר. במרכז דחו את הטענות שהעלה ברודני בנוגע לנדל”ן ובנייה, וטענו מנגד כי העירייה ביטלה באופן חד צדדי הסכם מחייב והפסיקה להעביר כספים שנועדו לפעילות הישיבה.

ברודני התייחס מוקדם יותר למחלוקת וטען כי הוויכוח אינו עם ראש הישיבה הרב שרגא פרוכטר והצוות החינוכי. לדבריו, העירייה השקיעה לאורך השנים בישיבה וסייעה בהפחתת התשלומים שהוטלו על ההורים. בהמשך טען כי העירייה גילתה בקשה מיזם לבניית שני בניינים בני תשע קומות ומרכז מסחרי במתחם, ואמר: “מרכז ישיבות בני עקיבא מעניין אותם נדל”ן וכסף, ואותנו בעירייה, ואותי, מעניין חינוך”. ברודני הוסיף כי העירייה ביטלה את ההסכם לאחר שלטענתו המרכז הפר אותו, וכי המחלוקת מתנהלת בבית המשפט. בתגובה מסר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא: “ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל, המנוהלת על ידי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ובהובלת ראש הישיבה הרב שרגא פרוכטר, הפכה בשנים האחרונות לאחד מבתי הספר התיכוניים המובילים בישראל. למרכז ולצוות הישיבה חלק משמעותי בהישגים יוצאי הדופן הללו, והדברים מוכרים היטב במערכת החינוך”.

עוד באותו נושא שלמה פילבר מפתיע: רובם רוצים אותו ראש ממשלה חדשות סרוגים

במרכז הציגו גרסה שונה באשר להסכם בין הצדדים: “הסוגיה שעל הפרק פשוטה: העירייה חתמה על הסכם מחייב עם מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, וכעת הודיעה באופן חד צדדי על ביטולו והפסיקה להעביר כספים שנועדו לפעילות הישיבה ולהכנתה לשנת הלימודים. בזמן שהעירייה עוצרת את השקעתה, המרכז משקיע מכספו ופועל במלוא המרץ כדי להכין את הישיבה לפתיחת השנה ולמנוע פגיעה בתלמידים”.

בהמשך התייחס המרכז ישירות לטענות שהעלה ברודני: “צר לנו שבניסיון להצדיק החלטה חד צדדית שפוגעת בראש ובראשונה בתלמידי גבעת שמואל, בוחר ראש העיר להעלות טענות ישנות בענייני נדל”ן ובנייה. אנו דוחים את הטענות הללו מכל וכל, והן יתבררו באופן מסודר בפני בית המשפט. אין בינן לבין לב המחלוקת הנוכחית דבר”.

לסיום קראו במרכז לחידוש השיח בין הצדדים: “במקום להסיט את השיח לנושאים שאינם עומדים בלב המחלוקת, אנו שבים וקוראים לראש העיר לחזור לשולחן הדיונים, לכבד את ההסכם שהעירייה מחויבת אליו ולשים את טובת תלמידי גבעת שמואל לפני כל מחלוקת אחרת”