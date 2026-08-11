טלי גוטליב נגד העיתונאי הבכיר: "כתב שקרן"

טלי גוטליב ( יונתן זינדל/פלאש90 )

חברת הכנסת טלי גוטליב, תקפה היום (שלישי) בחריפות את העיתונאי מיכאל שמש וטענה בתוקף כי היא מקבלת את החלטות בית הדין של הליכוד.

בדבריה כתבה גוטליב: "לטובת מיכאל שמש הכתב השקרן כדרכו בקודש. לידיעתך. מקובלת עלי החלטות בית הדין של הליכוד באשר הן. לכן סברתי שאין לערער לבית משפט על החלטות בית הדין. פניתי בבקשה לקיום דיון נוסף בפני בית הדין של הליכוד עצמו בהתאם לסמכות הקבועה בחוקת הליכוד, ולפיה ניתן לפנות בבקשה לדיון מחדש ככל שיש נסיבות המצדיקות זאת. מבין? או שצריך לפרט לך באריכות?".

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‏עוד כתבה גוטליב: "אגב, בייאושך גם פרסמת היום שחיפשו אותי להצבעה טלפונית אך לא הייתי זמינה.. ובכן, עוד שקר. מזכירות בית הדין ומנכל הליכוד הבהירו שלא התקשרו אלי כלל לאור צו שהוציא בית הדין.

‏אני מבינה שאתה חייב להזכיר את שמי כי אחרת מי יקרא מה שאתה כותב..הרווחת ביושר את השם הרע שקנית לעצמך בדם יזע ושקרים".