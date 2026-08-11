"סגירת מעגל מושלמת": פפי תורג'מן חוזר להפועל

פפי תורג'מן ומנכ"ל המועדון, אורן אריאלי ( צילום: מועדון הפועל ירושלים בכדורסל )

פפי תורג'מן חוזר היום (שלישי) להפועל ירושלים. אחד מגדולי שחקני המועדון מונה לשגריר הפועל, ובמסגרת תפקידו החדש יהיה אחראי על חיזוק הקשר של המועדון עם האוהדים, הקהילה והספונסרים.

במועדון הודיעו על המינוי תחת הכותרת "פפי חוזר הביתה", והסבירו כי החזרה של תורג'מן נועדה בין היתר לחזק את החיבור למורשת המועדון, לצד הפעילות עם הקהילה והשותפים העסקיים. מנכ"ל המועדון, אורן אריאלי, בירך על המינוי ואמר: "פפי הוא הרבה יותר משחקן עבר של הפועל - הוא חלק מההיסטוריה ומה-DNA שלנו. דווקא בעת הזו, כשאנחנו כותבים יחד את הפרק הבא בסיפור של המועדון, חשוב לנו להדק את הקשר למורשת שעליה הוא מושתת". אריאלי הוסיף: "אין לי ספק שפפי, בזכות האישיות שלו, החיבור המיוחד לאוהדים וההיכרות העמוקה שלו עם המועדון, יתרום רבות לחיזוק הקשר עם הקהילה, האוהדים והשותפים העסקיים שלנו".

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תורג'מן עצמו התייחס לחזרה למועדון וסיפר על ההתרגשות לקראת התפקיד החדש. "אני נרגש ושמח מאוד לחזור הביתה, למועדון שהיה חלק משמעותי כל כך מהחיים שלי. זכיתי לחוות את העוצמות של האוהדים כשחקן, ואני יודע מקרוב כמה הם חשובים להצלחת הקבוצה".

שחקן העבר סיכם: "זאת סגירת מעגל מושלמת בשבילי, אני מחכה כבר להתחיל לעבוד ולעשות כל מה שאפשר כדי שהפועל תמשיך לצמוח ולהצליח - על הפרקט ומחוצה לו".

במסגרת התפקיד החדש, תורג'מן צפוי כאמור להתמקד בשלושה תחומים מרכזיים שהגדיר המועדון: הקשר עם האוהדים, הפעילות מול הקהילה והחיבור עם הספונסרים. בכך הוא חוזר להפועל בתפקיד חדש, הפעם מחוץ לפרקט.