המאבק מחריף: עתירה לבג"ץ נגד החלטת הליכוד

בג"ץ אילוסטרציה ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

ח"כ עפיף עבד מהליכוד הגיש היום (שלישי) ערעור לבית המשפט העליון נגד החלטת בית המשפט המחוזי שלא לאפשר לחברי כנסת במפלגה להתמודד במחוזות.

נזכיר כי אמש, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את העתירה שהגיש חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד, שאליה הצטרפה המפלגה עצמה נגד החלטת בית הדין שלה. לפי החלטת בית המשפט, השרים וחברי הכנסת של הליכוד לא יוכלו להתמודד במשבצות של המחוזות - ועל כן יהיו מחויבים להיאבק על מקום ברשימה הארצית.

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ח"כ עבד הודיע כבר אתמול שבכוונתו לערער לעליון. לדבריו, "ההחלטה מבטלת את קביעת חברי הליכוד, שהם הריבון בתהליך הזה ולא ייתכן שבית המשפט יתעלם מהחלטתם. יתרה מכך, נראה כי יש אי-סדרים בקלפי ראשון לציון שמזוהה עם דוד ביטן. אני מבקש מהעליון לבטל את ההחלטה של בית הדין של הליכוד שהתערב בלי סמכות.

"פסק הדין עצמו מכיר בכך שבית הדין של הליכוד חרג מסמכותו כשהתערב בסוגיה מהותית של מדיניות תנועתית, שאמורה להיות מוכרעת על ידי חברי התנועה ולא על ידי בית הדין. למרות קביעה חשובה זו, בית המשפט בחר שלא לבטל את התוצאה בשל טענות הנוגעות להליך ההצבעה והספירה. אנחנו סבורים שהתוצאה המשפטית אינה יכולה לעמוד, והיא פוגעת ברצונם המפורש של חברי ועידת הליכוד כפי שבא לידי ביטוי בהצבעה הדמוקרטית. לכן בכוונתנו לערער לבית המשפט העליון ולבקש את התערבותו".