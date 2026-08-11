אגודת ישראל נגד השינוי בקלפיות: "פגיעה בבוחרים"

יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף ( (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90) )

מפלגת אגודת ישראל פנתה היום (שלישי) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בדרישה לעיון מחדש בהחלטה הנוגעת לשימוש במספרים סידוריים על פתקי ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26. לטענת המפלגה, הפרקטיקה עלולה לפגוע בחשאיות הבחירות ובזכותם של הבוחרים להצביע באופן חופשי.

בפנייה, שהוגשה באמצעות עו"ד אברהם ווסטמן, נטען כי מדובר בשימוש בפרקטיקה הקיימת כבר למעלה מ-40 שנה, שבמסגרתה נעשה שימוש בדפי נייר הכוללים מספר סידורי, כאשר המספרים מחולקים מראש למפלגות ומשמשים אותן לצורך ניהול מערך הבחירות. אלא שלטענת אגודת ישראל, ההחלטה שניתנה בעקבות עתירה שהגישה תנועת הליכוד עלולה ליצור פגיעה משמעותית במפלגות ובמצביעים. במפלגה טוענים כי האיסור על השימוש במספרים הסידוריים אינו נותן משקל מספק לאופן שבו מתנהל בפועל יום הבחירות ולצרכים של המפלגות. בפנייה נכתב כי "הפגיעה בזכות לבחור היא אנושה ומועטה, לכל היותר". בהמשך נטען כי "נטילת מהמשיב כלי להפריד במדויק בין הבוחרים שהצביעו לאלו שטרם עשו כן", עלולה לפגוע ביכולת המפלגות לפעול במהלך יום הבחירות. אגודת ישראל אף טוענת כי הדבר עלול לפגוע במאמצי עידוד ההצבעה.

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טענה מרכזית נוספת שמעלה המפלגה נוגעת דווקא לחשאיות הבחירות. לטענתה, בעוד שמטרת ההחלטה היא למנוע אפשרות לפגיעה בפרטיות הבוחרים, בפועל היא עלולה להביא לתוצאה הפוכה. במפלגה טוענים כי ללא השימוש בשיטה הקיימת, עלולות המפלגות להידרש לאמצעים אחרים לצורך איסוף מידע על ההצבעה, באופן שעשוי להיות בעייתי יותר מבחינת פרטיות הבוחרים.

אגודת ישראל מציעה מספר חלופות. בין היתר מוצע להפעיל נציגי ועדה שיסייעו בתיעוד מהלך ההצבעה ובמחיקת שמות מפנקס הקלפי, כך שהמידע ייאסף באמצעות הוועדה ויועבר למפלגות בפרקי זמן קבועים. אפשרות נוספת שמעלה המפלגה היא חזרה לאיסוף נתונים פיזי ואנלוגי, באמצעות רישום ידני של המצביעים בדפי המפלגות.

בסיום הפנייה מבקשת אגודת ישראל מהשופט סולברג לשוב ולבחון את ההחלטה, ולקיים דיון מחודש בסוגיה. לטענתה, ניתן למצוא פתרון שיאפשר את ניהול מערך הבחירות של המפלגות, תוך שמירה על פרטיות הבוחרים וחשאיות ההצבעה