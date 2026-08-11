ברודני בתגובה ראשונה לסערת ישיבת גבעת שמואל

יוסי ברודני באולפן סרוגים ( אולפן סרוגים )

ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני, הגיב היום (שלישי) לראשונה לסערה מול מרכז ישיבות בני עקיבא סביב הישיבה בעיר, ומציג את גרסת העירייה למחלוקת.

בדבריו לתושבים ולהורים התייחס להסכם עם המרכז, להשקעות העירייה במוסד ולטענות שהובילו לביטול ההסכם ולהליך המשפטי המתנהל בין הצדדים. "תושבים והורים יקרים, בשבועיים האחרונים מרכז ישיבות בני עקיבא מרבה להוציא אליכם מכתבים ולדבר על הסכסוך עם עיריית גבעת שמואל", פתח ראש העיר. "למרות שאני לא נוהג לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אבל מכיוון שאני רואה שאין ברירה, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרים". ראש העיר ביקש להבהיר כי טענותיו אינן מופנות כלפי הצוות החינוכי, "בפתח הדברים, אני רוצה להוציא את הרב פרוכטר ואת הר"מים ואת צוות המורים מהמשוואה. אין לי עניין לדבר עליהם מכיוון שהוויכוח שלנו הוא לא איתם".

ראש העיר חזר לתחילת כהונתו לפני 18 שנה וטען כי מצבה של הישיבה באותה עת היה שונה, "לפני 18 שנה, כשאני נכנסתי לתפקידי, ויכול להעיד על זה הכי טוב הרב פרוכטר, ישיבת בני עקיבא לא הייתה במצב שהיא נמצאת היום, לא בציונים, ולא למדו בה תלמידים מגבעת שמואל. היו אולי בין 30 ל-40 תלמידים, מכיתות ז' עד י"ב. לקחתי את הרב פרוכטר יד ביד, התחלנו להפוך אותה כדי שהיא תהיה ישיבת הבית".

הוא הוסיף כי העירייה ביקשה לסייע גם בהפחתת העלויות להורים, "כשהבן שלי למד שמה, הורים שילמו 12, 13 ו-14 אלף שקל בשנה עבור לימודים בישיבה. ואז אנחנו באנו, ובתמיכות עזרנו לישיבה והורדנו את הסכום שהתלמידים משלמים. עדיין שילמו עשרת אלפים שקל, הרבה יותר ממה שמשלמים היום. אבל אנחנו עזרנו ושילמנו לישיבה".

ראש העיר טען כי בהמשך הופתעה העירייה לגלות בקשה הקשורה לבנייה במתחם, "יום אחד אנחנו מקבלים במערכת של רישוי זמין בקשה מיזם לבנות שם שני בניינים של תשע קומות עם מרכז מסחרי מתחת. כי שוב פעם, מרכז ישיבות בני עקיבא מעניין אותם נדל"ן וכסף, ואותנו בעירייה, ואותי, מעניין חינוך".

לדבריו, על רקע הטענות הללו החליטה העירייה לבטל את ההסכם, "אנחנו ביטלנו את ההסכם עם מרכז ישיבות בני עקיבא, אבל ביטלנו אותו כי הם הפרו אותו לאורך כל הדרך. והם החליטו לקחת אותנו לבית משפט, והדברים מתנהלים עכשיו בבית משפט".