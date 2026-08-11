יצחק עמית שוב מטריף את הרשת: "איזה הזוי"

יצחק עמית ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בג"ץ דן היום (שלישי) בעתירות שהוגשו נגד ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת בוועדת חוק, חוקה ומשפט, שתוביל להסרת החובה להציב קלפיות בבתי האבות, דיור מוגן ומתחמי דיור לגיל השלישי.

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, תמה על ההחלטה לא לחדש את הוראת השעה, שפוגעת דווקא בזכות ההצבעה של אזרחים מהגיל השלישי: "את הקשישים הכנסת השאירה בצד והפרק של הימאים עדיין קיים". עמית הוסיף שהימאים דווקא מצטמצמים ולעומת זאת צריך לדאוג לקשישים.

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עוד אמר עמית: "זו פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה. במקום להרחיב היא הולכת אחורה ועל זה אנחנו כולנו יכולים רק להצטער". עמית שיבח את ההסדר שהתקיים עד כה, שבו האפשרות להציב קלפיות בבתי אבות הייתה מעוגנת באופן קבוע בכל מוסד שבו ישנם לפחות 75 דיירים. "ההסדר הזה עבד בבחירות קודמות מצוין", הדגיש עמית. "אני אומר את זה כמי שכיהן כיושב ראש ועדת הבחירות. זה עבד מצוין, חבל שהוא לא קיים גם הפעם".

יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן אמר: "יצחק עמית מגלה להפתעתו שבשביל "הסכמה רחבה" צריך באמת הסכמה רחבה ושלא יהיה רוב שמצביע נגד. הקטע הזה עם הדמוקרטיה, מאוד מציק לדיקטטורים, כבר הרבה מאוד שנים. דיון הזוי בבית משפט הזוי עם שופט הזוי עוד יותר".

תגובתו של עמית עוררה סערה ברשתות החברתיות. לאחר שאנשי ימין רבים האשימו אותו בכך שהוא לא מכיר את חוקי הדמוקרטיה ורוצה רוב רק כאשר זה משחק לטובתו.