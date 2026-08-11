הדיון בשחרורו של טל דרדיק: "צפצפו על החלטת בית המשפט"

טל דרדיק ומשפחתו. ( צילום: קרדיט חופשי )

בבית המשפט השלום בירושלים הסתיים כעת (שלישי) הדיון בעניינו של טל ינון דרדיק בדרישה לשחררו. את דרדיק ייצגו בדיון עורכי הדין נתי רום ודניאל שימשלשוילי שטענו בפני השופט כי המעצר אימו חוקי וכן כי לאחר החלטת יש לשחררו במיידית.

נזכיר כי גם תביעות מחוז ש"י מסכימים לשחרורו של דרדיק ממעצר, לאחר שהצו המנהלי אשר בגינו הוא נעצר בוטל בידי בימ"ש הצבאי לערעורים וערעור שהגיש בלוט כנגד ההחלטה נדחה בבימ"ש המחוזי ירושלים. לפני הדיון אמר דרדיק: אני עומד על חפותי ועומד על הדרישה לאפשר לי לשוב לשמור על המשק שלי". נציין כי שופט השלום, השופט עמיר שקד, צפוי לתת הכרעה בשעות הקרובות.

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בתום הדין בבית המשפט השלום אמר עו"ד נתי רום: "יצאנו מדיון עם המון ביקורת שיפוטית, לא ברור מדוע טל ינון לא שוחרר אתמול. גם המדינה ביקשה לשחרר, גם שופט הורה לשחרר, ופשוט צפצפו על ההחלטה השיפוטית וכרגע הוא עצור אחרי 38 יום שהוא ממשיך בשביתת הרעב ובמצב פיזי לא טוב. אין שום הצדקה למעצרו, בטח לא הצדקה פלילית, זה זיהום של ההליך הפלילי ואנחנו מקווים מאוד ומצפים שבית המשפט בשעות הקרובות יורה על שחררו המיידי".

עו"ד דניאל שימשילשוילי הוסיף: "בדיון למעשה בית המשפט שאל שאלה פשוטה את נציגת המדינה שלא ידעה לענות מדוע הם מתעקשים על המשך מעצרו של טל ינון שממש ממבט חטוף אתה יכול להבין עד כמה הוא במצב רפואי בכי רע.

אנחנו סבורים שכל דקה שטל ינון במעצר לאחר ההחלטות הברורות של ועדת הערערים ובית המשפט המחוזי שקבעו שהחיוב שלו להיות בבית חמותו, שמתנגדת לכך, הוא לא חוקי אז המעצר כאן גם ככה לא חוקי. אנחנו צופים שבית המשפט יאמר את דברו בצורה נחרצת והדבר אף נרמז בדיון בצורה מאוד ברורה".

מרים דרדיק, אישתו של טל ינון, התייחסה גם היא בתום הדון למעצר של בעלה ואמרה: "בעלי כבר עצור במשך חודש ומשהו. היינו עכשיו בבית המשפט ואין שום הוכחות ואין שום ראיות, הם אפילו לא מדברים על זה ולא מתייחסים לזה שבעצם בן אדם עצור כל כך הרבה זמן בלי כלום".