לקראת פרק ההחלטות הגורלי שישודר הערב (שלישי) בקשת 12, ארי ונועה מ"חתונה ממבט ראשון" עוברים רגעים מורכבים במיוחד. בשיחה אינטימית שתשודר במסגרת החלק השני של פרק ההחלטות, ארי חושף בפני נועה את המחשבות שמלוות אותו - ובעיקר את תחושת הבדידות שמציפה אותו כשהם לא ביחד.

"בא לי כאילו שזה יעבור ממש", מסר ארי לנועה בפתיחת השיחה, אך מיד הוסיף את המילים שחושפות את המורכבות: "אבל... כאילו, עדיין יש את הרגעים האלה שאתה... כאילו נגיד ה... כאילו, היום בבוקר כזה הרגשתי מאוד לבד".

"הלכתי לשתות קפה ובא לי שתהיי איתי" ארי המשיך ותיאר את הרגעים הקשים: "הלכתי לשתות קפה, ואני לבד, ובא לי שתהיי איתי, ובא לי שזה... אבל כאילו... אלו המקומות שהשוני תופס אותי בהם". הוא הבהיר כי למרות החיבור החזק ביניהם, תחושת הבדידות כשהם לא ביחד מהווה אתגר משמעותי. "הביחד שלנו הוא מאוד חזק וכשאנחנו ביחד אנחנו וואו, אבל הלבד הוא מאוד מורגש", הודה ארי. "היום הרגשתי מאוד מאוד מאוד מאוד לבד... ו... היו הרבה רגעים, וזה נגיד משהו שאני אומר, 'אוקיי, אז...' כאילו, נגיד זה משהו שיהיה לי מאוד מאוד קשה לחיות איתו... אה... בטווח הארוך".

מערכת יחסים מורכבת מההתחלה

כזכור, ארי חשף בשיחה משפחתית כי הוא ונועה אינם גרים יחד במהלך הניסוי, למרות שזו הייתה אמורה להיות חלק מהתהליך. "אנחנו לא גרים ביחד", אישר ארי בשיחה עם בן דוד שלו, והסביר כי דירתה של נועה נמצאת במרחק כ-7 דקות הליכה ממנו בדיזנגוף.

בנוסף, השניים התמודדו עם אתגרי תקשורת משמעותיים לאורך התהליך. בשיחה עם הזוג ניב ואסף, עלו נושאים רגישים על דרמה ותקשורת, כאשר ארי הציע את ההגדרה "דרמה זה ספקטרום" והסביר כי קשה לנועה להעביר דברים במהירות.

אריאל ונועה בחתונמי ( מסך קשת 12 )

ההחלטה הגורלית הערב

השיחה המרגשת מגיעה בעיצומו של פרק ההחלטות, שבו כל הזוגות נדרשים להחליט האם להמשיך יחד או להיפרד. בעוד שזוגות אחרים בעונה כבר הודיעו על החלטותיהם - סופי ודור בחרו להישאר יחד ואף הפכו להורים, ותומר ולייקי הפתיעו כשהחליטו להמשיך למרות הקשיים - ארי ונועה עדיין מותירים את הצופים בסימן שאלה.

ההודאה הכנה של ארי על תחושת הבדידות והקושי לחיות עם המצב "בטווח הארוך" מעלה שאלות רציניות לגבי עתיד הזוג. האם הם יצליחו להתגבר על האתגרים ולבחור להמשיך יחד, או שהפער בין "הביחד החזק" ל"לבד המורגש" יוביל אותם להיפרד?

התשובה תינתן הערב בפרק ההחלטות של "חתונה ממבט ראשון" בקשת 12.