פסטה שמנת ועגבניות קרמית שמכינים בכמה דקות

פסטה ( צילום: AI )

אם אתם מחפשים ארוחת צהריים או ערב מהירה, טעימה ומפנקת, הפסטה הזו היא בדיוק מה שצריך. שילוב פשוט של שמנת, עגבניות, שום וגבינה יוצר רוטב קרמי ועשיר שעוטף את הפסטה, וכל הסיפור מוכן תוך זמן קצר.