פסטה שמנת ועגבניות קרמית שמכינים בכמה דקות

אם אתם מחפשים ארוחת צהריים או ערב מהירה, טעימה ומפנקת, הפסטה הזו היא בדיוק מה שצריך. שילוב פשוט של שמנת, עגבניות, שום וגבינה יוצר רוטב קרמי ועשיר שעוטף את הפסטה, וכל הסיפור מוכן תוך זמן קצר.
מצרכים (כ-2 מנות)
- 250 גרם פסטה
- 250 מ"ל שמנת לבישול
- 2 כפות רסק עגבניות
- 2 שיני שום כתושות
- 1 כף שמן זית
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- פרמזן או גבינה מגוררת לפי הטעם
- מעט אורגנו או צ'ילי, לא חובה
אופן ההכנה
- מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן עד שהיא מוכנה. לפני שמסננים, שומרים כחצי כוס ממי הבישול.
- בינתיים מחממים שמן זית במחבת גדולה ומוסיפים את השום. מטגנים כ-30 שניות, רק עד שעולה ריח נעים ומבלי שהשום ישחים.
- מוסיפים את רסק העגבניות ומטגנים תוך ערבוב במשך כדקה.
- מוסיפים את השמנת לבישול, הפפריקה, המלח והפלפל ומערבבים היטב. מבשלים על אש נמוכה במשך 3-4 דקות, עד שמתקבל רוטב אחיד וקרמי.
- מוסיפים למחבת את הפסטה המבושלת ומעט ממי הבישול ששמרנו. מערבבים היטב עד שהרוטב עוטף את הפסטה.
- מוסיפים פרמזן או גבינה מגוררת ומערבבים עוד כחצי דקה. אם רוצים, מפזרים מעל מעט אורגנו או צ'ילי ומגישים מיד.