האמת מאחורי המהלך הדרמטי של נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע כי הוא מעניק שיריון בליכוד לשר הביטחון ישראל כ"ץ.

הכתב המשפטי של i24, אבישי גרינצייג, חשף היום את הנימוקים שהוצגו על ידי יועמ״ש הליכוד בומבך ומנכ״ל הליכוד שרן בפני בית הדין של הליכוד כדי להעניק לשר הביטחון ישראל כ״ץ שריון ולפטור אותו מחובת פריימריז.

בדבריו כתב גרינצייג כי, בטיעון בבקשה לפטור מהפריימריז והענקת שריון לישראל כ״ץ, נמסר כי זה למען ״טובת התנועה״, ובית הדין מוסמך להעניק כל סעד לטובת התנועה.

בשלב זה הוזכרו מספר גימיקים של כ״ץ מהתקופה האחרונה. יש לציין כי שעה לפני הדיון הזה בבית הדין, כ״ץ הודיע בשידור חי בערוץ 14 על הדחה של אבי בלוט והחלפתו בדדו בר כליפא.

בית הדין התבקש כאמור לשקול את טובת התנועה ולפטור את ישראל כ״ץ מחובת הפריימריז.

נדגיש כי מדובר במהלך שהפתיע לא מעט אנשים, וחברי כנסת מהליכוד טענו כי זה לא פייר כלפי הבוחרים.

עוד נטען כי זה לא הוגן כלפי כ״ץ שנמצא שעות על גבי שעות בישיבות ביטחוניות, ולכל ישיבה ביטחונית אצל רה״מ או ישיבת קבינט - יש שעות רבות של הכנה אצל שר הביטחון.

לסיום נמסר כי אנחנו בתקופה ביטחונית מאתגרת, וישראל צריכה שר ביטחון במשרה מלאה, ולא שר ביטחון שנאלץ ללכת לבר מצוות וחתונות במסגרת קמפיין פריימריז.

מלשכת שר הביטחון לא נמסרה תגובה. יועמ״ש הליכוד לא מסר תגובה. מנכ״ל הליכוד לא מסר תגובה.