הפעם באמת? ארה"ב ואיראן על סף הסכם

שר ההגנה הפקיסטני, שיחד עם מפקד הצבא, עומד בקשר ישיר עם המשטר האיראני ומתווך את המגעים הלא ישירים בין וושינגטון וטהראן, טוען כי אנחנו עומדים כפסע מהסכם שלום חסר תקדים אזורית, והפעם הוא מבטיח שזה באמת.

על פי שיחות שקיים שר ההגנה הפקיסטני, לאחר חזרתו מעוד ביקור באיראן לאחרונה, טען כי הצדדים קרובים מתמיד להסכם שלום, וכי הפעם בשונה מבעבר, יש סימנים מעידים ששני הצדדים מעוניינים בתוצאה.

השר הפקיסטני מסר בשיחה עם כתבים: " אנחנו קרובים מאוד להסכם שלום בין ארה״ב לאיראן. יש אינדיקציות גוברות לכך שאנחנו מתקרבים להסכם".