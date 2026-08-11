אחרי שהתבטא נגד ישראל: השחקן זוכה לפרגון מהשחקנית הישראלית

ליהי קרונוקובסקי ועלא דקה ( צילום: קשת 12, אור דנון )

השחקנית ליהי קורנובסקי בחרה לפרגן לשחקן עלא דקה, כוכב "פאודה" ו"תאג"ד", ורעיפה עליו מחמאות חמות במיוחד - חודשים ספורים לאחר שעורר סערה בעקבות ביקורת חריפה שפרסם נגד ישראלים ששמחו על ההרס בטהרן במהלך המלחמה עם איראן.

"עלא דקה הוא אדם נדיר קשות, טוב לב, מצחיק למוות, עם יכולות שירה ומשחק באמת יחידות במינן", כתבה קורנובסקי.

מתוך הסרט "מים רבים" - עלא דקה באמצע ( צילום: דניאלה נוביץ, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

רק לאחרונה הוא עורר סערה

המחמאות מגיעות לאחר שדקה עלה לכותרות בעקבות דברים חריפים שפרסם ברשת בזמן המלחמה עם איראן. השחקן יצא נגד גילויי השמחה בישראל לנוכח ההרס בטהרן, ותהה: "כמה אפשר לשמוח על השמדת טהרן?".

בהמשך כתב: "כמה ריקנות יש במקום הזה שהוא מתמלא כל כך מהרס במקומות רחוקים בעולם? מה זאת החולניות הזאת?", ואף מתח ביקורת על מה שתפס כהיעדר קולות המטילים ספק בהתנהלות הישראלית.

הדברים עוררו אז סערה ברשת וגררו תגובות משני צדי המתרס. כעת, דווקא אחרי ההתבטאויות שעוררו ביקורת, קורנובסקי בוחרת להרעיף עליו מחמאות ולהציג צד אחר לגמרי של השחקן.