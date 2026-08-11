לראשונה: צו מנהלי נגד ראש ארגון פשע

לא רק נערי גבעות. בצעד נדיר, המשטרה הוציאה צו הגבלה מנהלי כלפי יוסי מוסלי העומד בראש ארגון הפשיעה הנקרא בשמו.

הצעד יוצא בעקבות גל של יידוי רימוני רסס כלפי בתי עסק בתקופה האחרונה ואירועי אלימות נוספים בין משפחות פשע, בעיקר במגזר היהודי.

בהודעת המשטרה נאמר: "כחלק מתקיפת ארגוני הפשיעה, היום משטרת מחוז ת"א בהובלת הימ"ר, הגישו לבימ"ש המחוזי בקשה להוצאת צו הגבלה שיפוטי בהליך מנהלי כלפי יוסי מוסלי המוגדר כאחד מראשי ארגון משפחת פשע מוסלי.

בימ"ש החליט בשלב זה, עד לדיון נוסף שיתקיים ביום חמישי הקרוב, כי הצו תקף ועומד בעינו ויוסי מוסלי יעמוד בהגבלות שהוטלו עליו, בין היתר: מעצר בית, אי יצירת קשר עם מספר גדול של גורמים בעולם הפשע, איסור שימוש ברשת האינטרנט, איסור יציאה מהארץ והגבלות נוספות שמצויינות בצו.

זהו תהליך חשוב במלחמה בפשיעה שמצטרף לפעולות רחבות היקף בכל מה שקשור בטיפול בגורמים עבריינים".

צווים מנהליים, הם צעד אנטי דמוקרטי חריג, שנעשה כשאין למשטרה ראיות כדי להעמיד לדין חשוד. בצווים המנהלים נעשה שימוש מוגבר נגד נערי גבעות, על ידי שרי הביטחון ומפקדי פיקוד מרכז, עד שהשר ישראל כ"ץ שם סוף לתופעה.

כעת נראה כי השב"כ נכנס לתחום העבריינות במגזר הערבי, הוא מביא איתו את השיטות של יהודה ושומרון גם לתוך הקו הירוק, והמשטרה מבקשת להגביל את מוסלי, בצו מיוחד.