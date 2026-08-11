אורן דוברונסקי תחת מתקפה: ״גבר אשכנזי שהתחתן עם גויה בחו״ל״

אורן דוברונסקי ( הדף הרשמי של בנימין נתניהו )

חברת הכנסת מירב בן ארי מ׳יש עתיד׳, התייחסה היום (שלישי) לשריון בליכוד של אורן דוברונסקי, ותקפה זאת בחריפות.

‏בדבריה כתבה בן ארי: ״אני רואה את השריון הראשון של ביבי והליכוד אורן דוברונסקי, גבר אשכנזי שרוב חייו חי בחו"ל, התחתן שם עם גויה והשעון שיש לו על היד - טוב זה באמת שיהיה לו לבריאות, ‏ולחשוב על כל מה שעברתי במליאה מאמסלם, קרעי, גולן, מהשופרות באולפנים, מביביסטים ברחוב שהטיפו לי, באופן אישי שהשתכנזתי, כשעברתי ליש עתיד, וואלה אין להם חשומה״.

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עוד היא תקפה: ״חבורה של עבדים מזרחים שמתחנפים למלך שלהם, שיודעים בכל מפגש להגיד לי "דיאלנה" אבל למלך שלהם מותר הכל.

‏באמת שמעולם לא הייתה מפלגה יותר נצלנית של מזרחים ממפלגת הליכוד, מחבקת אותם ברחוב, עושה איתם סרטונים בשוק ויורקת להם בפרצוף״.