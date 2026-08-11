כמו תמיד: נזכרים במזרחים רק כשיש מה להרוויח

להזדעק על שריוני הלילה של ראש הממשלה נתניהו, שלישיית אשכנזים וותיקי המפלגה, שהותירו רבים מחברי הכנסת והשרים המזרחים לקרוע אחד את בשרו של השני בפריימריז שהצטמצמו בעוד כמה מקומות ריאליים, זה דבר ראוי, ומתבקש.

נתניהו, בין אם במודע או בין אם כתוצאה מסחיטה על ידי חבריו למפלגה, עושה את אותו הדבר שעשה בעבר, דוחף לפרונט המפלגתי נציגים שלא נראים, לא מדברים ולא מושכים במיוחד את הבייס הליכודי המרכזי, ובאותה נשימה, גם הצליח להעליב חלקים לא מבוטלים באותו ציבור.

אבל להטיל את האחריות למעשים אלו רק לרגליו של נתניהו, יהיה חטא לאמת.

מזרחים הם מאז ומתמיד אך ורק כלי ניגוח פוליטי, שמחנה אחד מכה בשני בעזרתו. הם רק מקור למצביעים שכל צד יכול לדלות קולות מתוכו, ואז למסמס ביום שאחרי הקלפיות, או פשוט כשהם הופכים להיות לא יעילים יותר.

הרעיון כאן איננו להגן על בנימין נתניהו, אלא לפתוח את עיניכם לכך שהתופעה רחבה, וקיימת בכל מפעלי הכוח המתחרים על ההובלה בישראל, ויש לבעיה הזו שם אחד: עליונות לבנה.

הרי רק לפני ימים ראינו את יאיר גולן עושה מהלך לא שונה במיוחד, ייתכן אף גרוע יותר. הדמוקרטים, בניגוד לליכוד, היא מפלגה חסרת ייצוג מזרחי באופן משווע ומחפיר לכל מפלגה מודרנית בישראל, ומה עשה גולן?

הבטיח לעינב צנגואקר, בין אם מסכימים איתה או לא, הדמות המזרחית והנשית מהמוכרות ביותר במדינה מקום בטוח. גולן נשבע לה אמונים והתחייב לשמור כיסא לימינו, רכב על גבה כל הדרך מעלה בסקרים, כל הדרך למילוי קלפיות הפריימריז בדמוקרטים.

ואחרי שהמזרחית עשתה את מלאכתה? המזרחית יכולה ללכת הביתה, לא מקום ברשימה, לא שיריון, אפילו לא הזדמנות להתמודד על כיסא, כל שחסר לגולן לעשות היה לירוק בפניה בבוז.

הייתם חושבים שליברמן, עולה חדש המתיימר לדעת את כאב הגזענות על בשרו, יהיה שונה במשהו, אך תופתעו. ליברמן מגייס דמויות מזרחיות, אך כאלה שכופרות במקורותיהן ויוצאות נגד ביתן, או לובשות את המזרחיות כתחפושת ותו לא.

הרכש האחרון בסגנון זה הוא חבר הכנסת היוצא, דן אילוז, אילוז עלה לישראל ממונטריאל הקרה, אך מעז להתיימר כי הוא, שגדל קרוב יותר לנובה סקוטיה מאשר לפריפריה, הוא המזרחי האמיתי, ולא אף אחד אחר מרשימת הליכוד, אשר להם הוא כמובן בז.

יש שיבואו ויגידו, אז הינה הפתרון, איזנקוט. אבל איזנקוט, למרות שבניגוד לטענות שטויות ברשת, הוא מזרחי בכל גופו, לפחות מבחינת מוצא, מעולם לא שמעתי אותו מדבר פעם אחת על הפריפריה, או בעיות של מזרחים, לא שמעתי אותו פעם אחת מתרעם כנגד עלבונות כנגד קבוצתו ועדתו, מעולם לא שמעתי ממנו התייחסות לאף אחד מהאתגרים המזרחים.

בתור מי שמוכר את עצמו בתור הילד מהפריפריה שטיפס כל הדרך למשרד הרמטכ"ל, לא נראה שהפריפריה נמצאת על מוחו או על לשונו של איזנקוט, היא בטח לא בין מצביעיו.

ואל תתנו לי אפילו להתחיל לדבר על הגזענות השוצפת במפלגות החרדיות ליטאיות.

צריך וחשוב לתקוף את נתניהו בנושא הזה, בתקווה שיתעשת, או במידה ולא יתעשת שיוחלף במהרה בראש מפלגה מזרחי שבאמת יהפוך את הליכוד אל המפלגה הלאומית-עממית שהיא כל כך רוצה להיות. אבל במקביל אסור לשכוח, כלל המערכת השלטונית שלנו בנויה על דריסת מזרחים, שימוש זול בהם, שיסוי בהם אחד נגד השני וניצולם הציני כציבור מצביעים שניתן להשלכה הצידה.

הבעיה היא רחבה הרבה יותר מנתניהו, ואסור לצמצם אותה.