אדון הסליחות ב-Live: המשדרים המיוחדים ללילות אלול והימים הנוראים

לקראת חודש אלול והימים הנוראים, תאגיד השידור הישראלי משיק פרויקט חדש שיחבר בין הטלוויזיה לרדיו: סדרת משדרי סליחות בשידור חי מירושלים, שתשודר במקביל בכאן 11 ובכאן מורשת.

המשדר הראשון ייצא לדרך כבר במוצאי השבת הקרובה, ויפתח סדרה של שישה משדרים מיוחדים שילוו את חודש אלול ועד לימים שלפני יום הכיפורים.

הסליחות מגיעות לכאן 11

חמשת המשדרים הראשונים יועברו בשידור חי מישיבת "אור החיים" בירושלים, שהפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי הסליחות הבולטים והעמוסים בעיר ומושכת אליה מתפללים מקהלים שונים.

השידור לא יסתפק רק במעמד הסליחות עצמו, אלא יכלול גם תוכנית מקדימה, שיחות לקראת הימים הנוראים והצצה לדמויות ולאנשים שמאחורי המעמדים. את המשדרים יגיש עיתונאי כאן מורשת אלי ביתאן.

הסדרה תגיע לשיאה ב-19 בספטמבר, לקראת יום הכיפורים, אז יעבור השידור מישיבת "אור החיים" אל הכותל המערבי בירושלים, למשדר סיום מיוחד.