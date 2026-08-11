( (שטארסטוק | DFree) )

בראד פיט, אחד מכוכבי הקולנוע המפורסמים בהוליווד, חשף בריאיון נדיר ומזעזע למגזין הבריטי "Esquire" על תקופה קשה במיוחד בחייו, בה שקל לשים קץ לחייו. הכוכב בן ה-61, שזכה בפרסים רבים לאורך קריירה מבריקה של למעלה משלושה עשורים, הודה כי עבר תקופה שבה מחשבות אובדניות ליוו אותו.

"מעולם לא הייתי אובדני למעט תקופה אחת קצרה", מסר פיט בריאיון. "ובאותה תקופה פשוט לא ראיתי דרך מוצא. הכאב היה כל כך מעיק ש... לא התכוונתי לממש את זה, אבל יכולתי להרגיש את הפלדה הקרה של הקליע בראשי וזה הרגיש כמו הקלה". הודאה זו של פיט מצטרפת לסדרה של גילויים אישיים שהשחקן חשף בשנים האחרונות. כזכור, גם אנג'לינה ג'ולי, גרושתו, חשפה כי סבלה משיתוק בפנים בתקופת הגירושים הסוערים ביניהם. "הגוף שלי מגיב חזק מאוד ללחץ", סיפרה ג'ולי בעבר, "פתאום היה לי שיתוק על שם בל שישה חודשים לפני הגירושים". פיט, שנולד וגדל בעיירה שוני שבאוקלהומה, עבר מסלול מרשים מהפריפריה האמריקאית לפסגת תעשיית הבידור. בתחילת דרכו בהוליווד, לפני שהפך לכוכב מבוקש, עבד בעבודות מזדמנות כדי לפרנס את עצמו - נהג לימוזינות, סבל בהובלות, ואף קידם מסעדה כשהוא מחופש לתרנגולת ברחובות לוס אנג'לס.

בראד פיט. מכחיש את ההאשמות (צילום: Andrea Raffin / Shutterstock.com) ( Andrea Raffin / Shutterstock.com )

למרות ההצלחה המסחררת והתיוג התקשורתי ככוכב אטרקטיבי במיוחד, פיט בחר לאורך הקריירה שלו בתפקידים מאתגרים ולא נוחים - דמויות קיצון, מוזרות ואפלות בסרטים כמו "12 קופים" ו"מועדון קרב", כדי להוכיח שהוא שחקן אופי ולא רק מראה חיצוני.

הגילוי של פיט על מחשבות אובדניות מצטרף לשיח החשוב על בריאות הנפש, נושא שעולה יותר ויותר לכותרות בשנים האחרונות. כידוע, עמותות רבות בישראל פועלות להעלאת המודעות לנושא האובדנות ולמניעתה, ומדגישות את החשיבות של שיח פתוח ומכיל.

השחקן, שמדורג במקום השישי ברשימת "אנשי הבידור המרוויחים ביותר" לשנת 2022 עם כ-100 מיליון דולר, ממשיך להיות דמות משפיעה בתעשיית הקולנוע. חלק ניכר מהכנסותיו מגיע מרווחי חברת ההפקה שלו, Plan B, שהפיקה סרטים מצליחים רבים.

אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט. ארכיון (צילום: Everett Collection / Shutterstock.com) ( אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט. ארכיון (צילום: Everett Collection / Shutterstock.com) )

הריאיון החדש מגיע בתקופה שבה פיט ממשיך להתמודד עם השלכות הגירושים הממושכים מג'ולי, שהסתיימו רשמית בדצמבר 2024 לאחר שנים של מאבקים משפטיים קשים. היחסים בין השניים עלו על שרטון בשנת 2016, כאשר ג'ולי הגישה תביעת גירושים והאשימה את פיט באלימות פיזית במהלך טיסה משותפת.

הגילוי האישי והאמיץ של פיט על מחשבות אובדניות עשוי לעזור לאנשים רבים המתמודדים עם קשיים דומים להבין שהם לא לבד, וכי גם אנשים מצליחים וידועים עוברים משברים נפשיים. חשוב לזכור כי בכל מצב של מצוקה נפשית, ניתן ויש לפנות לעזרה מקצועית.