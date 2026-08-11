ראש המוסד לשעבר חושף: "טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות"

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן התייחס היום (שלישי) לאיום הגרעין האיראני, כשחשף כי נציגי מוסד ביקרו בעבר במתקן הגרעין בפורדו.

"טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר" אמר כהן בדבריו בוועידת הגליל ה-12. לדבריו, "הפצצת האתר בידי האמריקנים - היא התגשמות כל חלומותיי".

כהן התייחס גם לסוגיית האורניום המועשר הנמצא כיום בידי איראן, כשטען כי "60 אחוזים של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה".

מתקן הגרעין בפורדו נחשב כאחד האתרים המרכזיים בתכנית הגרעין האיראנית, בין היתר בגלל מיקומו והתשתיות המבוצרות - אשר הקשו על פגיעה בו במשך שנים רבות. ביוני 2025 ארה"ב תקפה את המתקן באמצעות מטוסי B-2 אשר הטילו פצצות חודרות בונקרים על המתקן הבנוי מתחת לאדמה בתוך צלע של הר.

כבר במהלך מבצע "עם כלביא" דווח כי סוכני מוסד עבדו במספר מתקני גרעין באיראן - כולל המתקן בפורדו. לפי הדיווחים, המוסד השקיע שנים באיסוף מודיעין על כל אחד מהמדענים שייועדו להתנקשות, ועל תפקידיהם בתוכנית הגרעין של איראן. חלק ניכר מהידע של הסוכנות על התוכנית האיראנית הגיע מסוכנים שגויסו והופעלו על ידי המוסד, ועבדו בתוך מתקני נתנז ופורדו.