השריון נתקע. חיים כץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

דרמה חדשה בליכוד: בית הדין הפנימי של המפלגה הוציא צו ביניים שעוצר את ההצבעה על שריון חיים כץ ברשימת הליכוד לכנסת. הצעד התקבל בעקבות טענה לניגוד עניינים - כץ משמש כיו"ר ועדת החוקה של התנועה, שאישרה את מנגנון השריונים שממנו הוא עצמו אמור ליהנות.

המהלך מגיע שבוע בלבד לפני הפריימריז המתוכנן בליכוד, ומוסיף פרק נוסף לסאגה המתמשכת סביב הרכב הרשימה. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על כוונתו לשריין שלושה שרים בכירים - ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ - מבלי שיידרשו להתמודד מול מתפקדי המפלגה. בית הדין של הליכוד הוציא צו בעקבות עתירה של עו"ד אביעד ויסולי "לגבי השריון של השר חיים כץ העותר טוען לניגוד עניינים ולתמורה פוליטית למעשה בעבור אישור השריונים", נכתב בהחלטת בית הדין. ובהמשך: "ברם בניגוד למצב עם ההחלטות הנוגעות לשריונים של השרים סער וישראל כ"ץ, טעמים אלה הנם בגדר הנעלם בעת הזאת. לעומת זאת, טענות העותר ראויות לבירור. משכך, כדי למנוע טענות הסתמכות אני מורה, כי ההצבעה של המזכירות על אישור השריון של השר חיים כץ תדחה עד החלטה אחרת של בית הדין. היועץ המשפטי של התנועה והשר חיים כץ יגישו תגובה לעתירה ולבקשת צו ביניים תוך 24 שעות".

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"המפקד קיבל מסוק חילוץ"

השריון של חיים כץ נתפס כאירוניה פוליטית במיוחד. לפני כשבוע, כץ נחשב למפסיד הגדול של ההחלטה הדרמטית של בית הדין, שביטלה את האפשרות לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. כץ, שכיהן כיו"ר מרכז הליכוד ויו"ר ועדת החוקה, דחף את המהלך שנועד לסלול מסלול בטוח יותר לחברות הכנסת המקורבות אליו, אתי עטיה וקטי שטרית.

אולם כעת מתברר שכץ דאג קודם כול לעצמו. במקום להתמודד עם תוצאות ההפסד ועם מתפקדי הליכוד, הוא צפוי היה לקבל שריון מנתניהו עד המקום ה-18. כפי שכתב אחד הפרשנים: "חברי הכנסת שנלחמו תחתיו נשארו בשדה הקרב; המפקד קיבל מסוק חילוץ".

ביטן וכץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ניגוד עניינים בוטה

הטענה המרכזית בעתירה לבית הדין מתמקדת בניגוד העניינים הבולט: כץ כיהן כיו"ר ועדת החוקה שאישרה את מנגנון השריונים, ובמקביל הוא עצמו נהנה מאותו מנגנון. העותרים טוענים כי מדובר בפגם מהותי בהליך, שמחייב עצירת ההצבעה על השריון עד לבירור מלא של הנושא.

בית הדין הפנימי של הליכוד, שכבר הוכיח בשבועות האחרונים נכונות להתערב בהחלטות מוסדות המפלגה, החליט הפעם להוציא צו ביניים. ההחלטה משאירה את גורל השריון של כץ בספק, ומעלה שאלות לגבי יכולתו של נתניהו לממש את מלוא רשימת השריונים שתכנן.

כזכור, ועידת הליכוד אישרה לנתניהו שמונה שריונים במקומות שונים ברשימה. גדעון סער וחיים כץ אמורים היו להיכלל בתוך המכסה הזאת, בעוד ישראל כץ קיבל מסלול מיוחד ונוסף בנימוק שעליו להתמקד בצורכי הביטחון. כעת, עם צו הביניים נגד שריון חיים כץ, כל המערך עלול להיקלע לסבך משפטי נוסף.

מאבק על עשרה מקומות

הסאגה סביב השריונים מגיעה על רקע מאבק אכזרי צפוי על המקומות ברשימה הארצית. לאחר שבית הדין פסל את האפשרות של שרים וחברי כנסת להתמודד במחוזות, עשרות חברי כנסת מכהנים ייאלצו להתמודד ישירות על המקומות הארציים בקרב שצפוי להיות מהצפופים בתולדות הליכוד.

במערכת הפוליטית מעריכים כי כ-15 חברי ליכוד מכהנים לא יצליחו לשמור על מקומם בכנסת הבאה. השריונים שנתניהו מבקש להעניק מצמצמים עוד יותר את מספר המקומות הפתוחים להתמודדות אמיתית, ומגבירים את המתח בתוך המפלגה.

צו הביניים של בית הדין מוסיף שכבת אי-ודאות נוספת לקראת הפריימריז המתוכנן. השאלה המרכזית כעת היא האם בית הדין יאשר בסופו של דבר את השריון של כץ, או שמא יקבע שניגוד העניינים חמור מכדי להתעלם ממנו. התשובה עשויה להשפיע לא רק על גורלו של כץ, אלא גם על יכולתו של נתניהו לעצב את הרשימה לפי רצונו.