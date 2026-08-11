לטייל בהרי ירושלים: המלצה לטיול בקיבוץ צובה 

ברנאץ ייחודי ומקורי ( צילום: קובי פינקלר )

בין עבר מרתק לעולם של תיירות, יין וחוויות לכל המשפחה. בין עצי היער, על גזעו הסב, כבד ימים וסער, עץ אלון ניצב – כך פותח מוני אמריליו את השיר המתאר את עץ האלון.

באזור צובה, בין נופי הרי יהודה, ניצב אלון עתיק ומרשים, המספר בדרכו את סיפורו רב-השנים של המקום. מקום עם היסטוריה גם סיפורו של קיבוץ צובה שזור בהיסטוריה של הארץ. הקיבוץ עלה על הקרקע בתש"ח, ומייסדיו היו יוצאי הפלמ"ח בהם ילידי הארץ, ניצולי שואה ועולים מטורקיה. כיום משתלבים בצובה ההיסטוריה והמורשת עם עולם התיירות והאירוח. מול נופי הרי ירושלים וכרמי היין שוכן מלון צובה, בלב סביבה כפרית וירוקה. במלון 64 סוויטות משפחתיות מרווחות ומאובזרות, לובי ובית קפה, בית כנסת, מגרשי טניס וכדורסל, בריכת שחייה עונתית, חדר אוכל כשר, נגישות וחנייה בשפע. מדי יום שישי, בין השעות 11:00–14:00, מתקיים במלון צובה בראנץ; חלבי עשיר המציע מגוון מנות באווירה כפרית ונעימה מול נופי הרי יהודה. הבראנץ מציע מבחר עשיר של סלטים טריים, גבינות משק, לחמים כפריים, מרקים, פשטידות, עוגות ומטעמי הבית. טיפ. גשו אל מנהל המסעדה מאזן. איש נפלא. הזמנת מקום באתר המלון או באונטופו.

מלון בלמונט ( צילום: יחצ )

יקב צובה

יקב בוטיק המבוסס בלעדית על הכרמים הסובבים את הקיבוץ. במקום מרכז מבקרים, טעימות יין מודרכות והכל לשוקרה בני אתנו. חבל היין של ישראל.

פארק קיפצובה הוא פארק שעשועים וחוויות לכל המשפחה, המשתרע על פני כ־12 דונם מול נופי הרי ירושלים. הפארק מציע מגוון רחב של מתקנים ואטרקציות לילדים בגילאים שונים, לצד מתחמים מקורים וממוזגים, מדשאות ופינות ישיבה ומנוחה.

בין האטרקציות בפארק ניתן למצוא 3 רכבות הרים משפחתיות, מכוניות מתנגשות לקטנים ולגדולים, מתחם נינגה ממוזג וקירות טיפוס, מתחם משחקיה ענקית וממוזגת לקטנטנים, מיני גלגל ענק, מגוון רחב של קרוסלות ועוד. הכול בסביבה ירוקה מול נופי הרי יהודה.

סדנאות שוקולד

בצמוד לקיפצובה נמצאת חוות השוקולד גליתא, המציעה חוויה מתוקה לכל המשפחה. במקום מתקיימות סדנאות שוקולד לילדים ולמבוגרים, לצד סרט המספר את סיפורו של השוקולד, בית קפה, גלידות תוצרת הבית, קינוחי שוקולד וחנות עם מגוון פרלינים ומוצרי שוקולד.

לאחרונה נפתחה במקום גם עגלת קפה המציעה תפריט חלבי עשיר במרפסת הנעימה של

גליתא.

איך מגיעים?

קיבוץ צובה ממוקם בהרי יהודה, בסמוך לירושלים. ניתן להגיע בקלות באמצעות אפליקציות

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