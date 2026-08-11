הדרמה בליכוד נמשכת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את קיצור תקופת ההכשרה (פז"ם) של סגן השר אלמוג כהן מעוצמה יהודית, מהלך שיאפשר לו להגיש מועמדות ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד.

ההחלטה מגיעה לאחר שכהן לא הגיש מועמדות עצמאית במועד, והותיר את הדלת פתוחה לאפשרות של שריון או קיצור פז"ם מטעם יו"ר המפלגה.

לעומתו, פעילת הרשת הדר מוכתר, שציפתה אף היא לקבל אישור דומה מנתניהו, לא זכתה להחלטה חיובית. משמעות הדבר היא שמוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז הקרובים, למרות שהביעה ביטחון רב ביכולתה לגייס קהל צעיר ולהביא מנדטים נוספים לליכוד. מוכתר אף טענה בריאיון לסרוגים כי היא מסוגלת "להביא לראש הממשלה נתניהו שני מנדטים של חבר'ה צעירים" ולהשלים לו את ה-61 מנדטים הנדרשים.

יחד עם כהן מאשרים כעת במזכירות הליכוד שמות נוספים: השר זאב אלקין שחזר מתקווה חדשה, שדר גלי ישראל והפטריוטים דרור קפאח, אלי שתיוי (אבא של החטוף עידן), הסרוג שי קלך ולורן פריינטה (עולה חדש).

ההחלטה להעניק קיצור פז"ם לכהן מגיעה על רקע מערכת פריימריז סוערת בליכוד, שבה כארבעים שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על כ-15 מקומות ריאליים בלבד. נתניהו קיבל בוועידת המפלגה סמכות לשריין שמונה מועמדים עד המקום ה-29 ברשימה, החלטה שעברה ברוב של 2,148 תומכים מול 1,220 מתנגדים.

מוכתר סיפרה בשידור כי הלחץ סביב ההכרעה היה כבד במיוחד. לדבריה, בשלושת הימים האחרונים היא לא התקלחה ולא ישנה, בעודה ממתינה להחלטת ראש הממשלה. היא הבהירה כי למרות התוצאה, היחס שלה לנתניהו לא ייקבע לפי ההחלטה בעניינה, וכי ההערכה שלה כלפיו אינה תלויה בקיצור הפז"ם.