הדרמה בליכוד נמשכת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את קיצור תקופת ההכשרה (פז"ם) של סגן השר אלמוג כהן מעוצמה יהודית, מהלך שיאפשר לו להגיש מועמדות ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד.
ההחלטה מגיעה לאחר שכהן לא הגיש מועמדות עצמאית במועד, והותיר את הדלת פתוחה לאפשרות של שריון או קיצור פז"ם מטעם יו"ר המפלגה.
לעומתו, פעילת הרשת הדר מוכתר, שציפתה אף היא לקבל אישור דומה מנתניהו, לא זכתה להחלטה חיובית. משמעות הדבר היא שמוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז הקרובים, למרות שהביעה ביטחון רב ביכולתה לגייס קהל צעיר ולהביא מנדטים נוספים לליכוד. מוכתר אף טענה בריאיון לסרוגים כי היא מסוגלת "להביא לראש הממשלה נתניהו שני מנדטים של חבר'ה צעירים" ולהשלים לו את ה-61 מנדטים הנדרשים.
יחד עם כהן מאשרים כעת במזכירות הליכוד שמות נוספים: השר זאב אלקין שחזר מתקווה חדשה, שדר גלי ישראל והפטריוטים דרור קפאח, אלי שתיוי (אבא של החטוף עידן), הסרוג שי קלך ולורן פריינטה (עולה חדש).
ההחלטה להעניק קיצור פז"ם לכהן מגיעה על רקע מערכת פריימריז סוערת בליכוד, שבה כארבעים שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על כ-15 מקומות ריאליים בלבד. נתניהו קיבל בוועידת המפלגה סמכות לשריין שמונה מועמדים עד המקום ה-29 ברשימה, החלטה שעברה ברוב של 2,148 תומכים מול 1,220 מתנגדים.
מוכתר סיפרה בשידור כי הלחץ סביב ההכרעה היה כבד במיוחד. לדבריה, בשלושת הימים האחרונים היא לא התקלחה ולא ישנה, בעודה ממתינה להחלטת ראש הממשלה. היא הבהירה כי למרות התוצאה, היחס שלה לנתניהו לא ייקבע לפי ההחלטה בעניינה, וכי ההערכה שלה כלפיו אינה תלויה בקיצור הפז"ם.
שריון ישראל כ"ץ: "מצב ביטחוני חריג"
במקביל להחלטה בעניין כהן ומוכתר, נחשף הנוסח המלא של בקשת נתניהו לשריון שר הביטחון ישראל כ"ץ ברשימת הליכוד. בפנייה לבית הדין נטען כי הבקשה מגיעה "נוכח העובדה ששר הביטחון עסוק כל כולו בעניינים בטחוניים, ונוכח מצב ביטחוני חריג שלא ניתן לפרש בשלב זה".
בית הדין התבקש "לאפשר לראש הממשלה לשבץ את שר הביטחון ישראל כ"ץ ברשימת הליכוד במקום שראש הממשלה יראה לנכון, וזאת ללא צורך להתמודד בבחירות המקדימות". בבקשה נכתב כי "אין ספק שאין מדובר בגריעת מקום נוסף מהרשימה הנבחרת, ואין ספק שגם ללא קמפיין שר הביטחון ייבחר לרשימה במקום גבוה".
טענות: נתניהו מנסה לחסום את טלי גוטליב
גורמים בליכוד טוענים כי מאחורי שריון כ"ץ עומדת מטרה נוספת: "לתפוס" כמה שיותר מקומות ברשימה ולמנוע מחברת הכנסת טלי גוטליב להתברג בעשירייה הראשונה. לפי הטענות, נתניהו משתמש בשריונים האישיים שקיבל כדי לשלוט במבנה הרשימה ולהבטיח שמקומות מסוימים לא יגיעו לידי מתמודדים שאינם נמנים על מעגל הקרובים שלו.
בנוסף לשריון כ"ץ, מתברר כי גם חיים כ"ץ, יו"ר מרכז הליכוד ויו"ר ועדת החוקה, צפוי לקבל שריון מנתניהו עד המקום ה-18. כ"ץ, שהוצג כמפסיד הגדול לאחר שבית הדין פסל את ניסיונו לאפשר לשרים ולחברי כנסת להתמודד במחוזות, הצליח בסופו של דבר לדאוג לעצמו למסלול מובטח.
גדעון סער, שהצטרף לליכוד במסגרת הסכם פוליטי, אף הוא אמור להיכלל במכסת השריונים. מישל בוסקילה, שהצבתו נובעת מההסכם עם סער, מביא את מספר המקומות שבשליטת נתניהו בפועל לעשרה. במילים אחרות: עשרה מקומות ברשימה לא יוכרעו על ידי מתפקדי הליכוד, אלא על ידי החלטות אישיות של יו"ר המפלגה.
הדר מוכתר סתמית