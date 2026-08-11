נשיא לבנון תוקפני: לא ניתן לישראל ס"מ מאדמתנו

ג'וזף עאון, נשיא לבנון, יצא בהצהרה טעונה על רקע הקרטועים של הפסקת האש בין ישראל וחיזבאללה, ועדכן על המשך השיחות המשולשות של ישראל ולבנון, תחת תיווך אמריקאי.

"המשא ומתן מתקדם, ובכל מקרה התוצאה תהיה טובה יותר מההשלכות של מלחמה הרסנית עבור לבנון. מאז שנחתם הסכם המסגרת, היקף המתקפות הישראליות על לבנון פחת" הסביר הנשיא, כתשובה לתוקפיו מתוך המדינה על עצם קיום המשא ומתן.

הנשיא הלבנוני אף סיפק אמירה תוקפנית במיוחד ביחס להצהרותיו האחרונות, והתחייב כי לא ייאפשר לישראל להישאר באף נקודה בלבנון: "לא נאפשר לישראל להישאר אפילו סנטימטר אחד אחד על אדמתנו".