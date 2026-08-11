לא ראה את זה מגיע: חנן בן ארי נתן כאפה למאבטח

רגע משעשע במיוחד מהופעה של חנן בן ארי הצליח לגנוב את ההצגה, ולאו דווקא בגלל מה שקרה על הבמה.

המאבטח לא ראה את זה מגיע

במהלך ההופעה עמד לצדו מאבטח של "שי שירותי שמירה", צמוד לזמר ושומר עליו מקרוב. אלא שבאמצע אחד השירים בן ארי קצת נסחף עם תנועות הידיים - ובטעות שלח את היד היישר לפניו של המאבטח.

המאבטח, שממש לא ציפה לחטוף כאפה באמצע העבודה, הסתובב בבהלה ונראה לכמה שניות פשוט בהלם מהסיטואציה, בזמן שההופעה נמשכה כרגיל.

הרגע המשעשע הגיע לטיקטוק

מי שהחליטו לשתף את הרגע המשעשע היו דווקא בחברת "שי שירותי שמירה", שבה עובד המאבטח שחטף את הכאפה. בחברה העלו את התיעוד לחשבון הטיקטוק שלהם, ולקחו את התקרית הקטנה בהומור.

לפחות דבר אחד בטוח: בפעם הבאה הוא כנראה ישמור על חנן בן ארי ממרחק קצת יותר בטוח.