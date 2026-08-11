בישרה לבעלה על היריון עשירי עם תאומות: זו התגובה הקורעת שלו

בישרה לבעלה שבהריון עשירי ( צילום: אינסטגרם )

יוצרת התוכן ואשת העסקים רבקי בלאוש הצליחה להפתיע את בעלה - ובגדול. בסרטון שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, תיעדה בלאוש את הרגע שבו היא מבשרת לו שהיא בהיריון עשירי, ולא רק: הפעם הם מצפים לתאומות זהות.

אבל יש פרט אחד שהפך את הבשורה למפתיעה אפילו יותר: בלאוש חיכתה עד השבוע ה-18 להיריון כדי לספר לבעלה שמדובר בתאומות.

"את עובדת עליי?"

התגובה שלו הייתה כנראה בדיוק מה שאפשר לצפות מאבא שמגלה באמצע ההיריון שהמשפחה עומדת להתרחב לא באחד - אלא בשניים. בתחילה הוא פשוט לא האמין לה והיה בטוח שמדובר במתיחה.

בין צחוק להלם, השניים ניסו לעכל יחד את הבשורה, כשהוא ממשיך לחשוד שהיא עובדת עליו. ככל שהבין שהיא רצינית, ההלם רק התחלף בעוד צחוק - והרגע המשעשע הפך במהירות לוויראלי.

הסרטון התפוצץ - והתגובות נחלקו

הסרטון זכה לחשיפה גדולה ולתגובות רבות, אבל לצד הברכות והאיחולים למשפחה המתרחבת, הגיעו גם תגובות ביקורתיות.

חלק מהגולשים בירכו את בני הזוג, איחלו להם לגדל את הילדים בנחת והתרגשו מהתגובה המשעשעת של האב. מנגד, אחרים ניצלו את הסרטון כדי למתוח ביקורת על משפחות חרדיות גדולות, ואף טענו כי הציבור החילוני הוא שייאלץ "לעבוד קשה יותר" כדי לממן אותן.

כך או כך, בתוך הוויכוח שהתפתח בתגובות, קשה היה לפספס את הרגע עצמו: אבא שמגלה שהוא עומד להפוך לאב ל-11 ילדים - כששתי המצטרפות החדשות הן תאומות זהות, ופשוט לא מצליח להאמין שאשתו לא עובדת עליו.